Őrült száguldásban a forint
Őrült száguldásban a forint

Jelentősen erősödött a forint miután Donald Trump amerikai elnök hétfő este bejelentette, hogy gyakorlatilag lezártnak tekinti az iráni háborút. A magyar deviza még nem érte el a konfliktus előtti szintet, de szinte percről-percre közelebb kerül hozzá és a tegnap látott 400-as eurótól úgy tűnik, hogy megmenekültünk.
Némileg megtorpanni látszik a forint menetelése

A reggeli kilövés után ismét 385 felett jár a forint az euróval szemben.

Ugyanígy a USD/HUF árfolyam is visszaállt az eddigi napi csúcsának számító 329,2-es szintről a 330,2-330,5-ös sávba.

Hatalmas tempót diktál a forint

Az euróval szemben már kis híján 384 alá is benézett a magyar deviza, ahol utoljára a háború kirobbanását követő hétfőn, március 2-án járt.

A dollárral szemben is áttörte már a 330-as lélektani határt, és egy ideje a 329,6-329,9-es sávban mozog a forint.

Folytatja hirtelen erősödését a forint

Tovább erősödik a forint a dollárral szemben, így a reggeli 333-as szinthez képest 331,2 körül jár. Az erősödés egyelőre még inkább a dollár gyengülésének tudható be.

Az euróval szembe óvatosabban indult az erősödés, de mostanra ott is kilőni látszik, így itt a 387 feletti állapotához képest már 385,5 alatt jár az árfolyam.

Éppen kezdene magához térni Szuezi-csatorna őre, a háború azonban gyorsan felégetheti a reményeket

Továbbra is az importfüggőség, az energia- és élelmiszerárak érzékenysége, valamint a valuta korábbi leértékelődése egyiptomi gazdaságban továbbra is jelen vannak az árnövekedést fenntartó tényezők. Bár a trend egyértelműen lefelé mutat a 2023-as csúcshoz képest, az infláció még mindig a lakosság egyik legfontosabb gazdasági problémája az országban és bár ez a mostani számokban még nem látszik, az iráni háború komolyan megrekesztheti a lassú visszaépítkezést.

Tovább a cikkhez
Éppen kezdene magához térni Szuezi-csatorna őre, a háború azonban gyorsan felégetheti a reményeket
Eltűnt a kamatcsökkentés a piacról

A tegnapi záró FRA-k (határidős kamatmegállapodások) árazásaiból teljesen eltűntek a további jegybanki kamatcsökkentések. Ugyanezt mutatják a BUBOR és az állampapír-piaci referenciahozamok számai is. Ezek alapján a piac úgy véli, hogy a jegybank a magas olaj- és gázárak, valamint a forintgyengülés miatt nem tud kamatot vágni az idén.

Pontosabban így vélte tegnap délután, hiszen azóta Donald Trump belengette a háború végét, és a piacok nagy korrekcióba kezdtek. Az olaj ugyan még mindig 96 dollár, de a gázár 60 euróról 48-ra esett, az euró pedig 400 körüli szintről 386-ig süllyedt. Ez megint teljesen új inflációs kilátásokat jelent, de a rendkívül hektikus geopolitikai helyzetben a bizonytalanság óriási. A jegybank még két hétig figyelheti a fejleményeket, mielőtt döntene az irányadó kamatról.

Trump bejelentése adott löketet a forintnak

Kedd reggel fél százalékos erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben, így 386,6-nél járt az árfolyam. A piacon hatalmasak a kilengések, hétfő délelőtt még hajszálra volt a 400-as szinttől a jegyzés, majd este onnan kezdett szárnyalni a forint az iráni háború lezárásával kapcsolatos hírekre. Az amerikai elnök ugyanis bejelentette, hogy gyakorlatilag lezártnak tekinti a konfliktust, elérték a céljukat. A helyzet továbbra is bizonytalan, egyelőre nem világos, mit reagálnak az irániak Trump egyoldalú bejelentésére, így jöhetnek még izgalmak a következő napokban is.

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a nehezén túlvagyunk.

A dollár gyengülésnek indult, újra 1,16 fölé emelkedett az euróval szembeni jegyzés, így a dollár-forint árfolyam 332-ig zuhant a tegnapi 346-os csúcsról.

Ma magyar szempontból a februári inflációs adat lehet izgalmas, bár az még nem tartalmazza majd a háború hatásait. A befektetők elsősorban a kilátásokra figyelhetnek, melyek az olajár emelkedése miatt elbizonytalanodtak az utóbbi napokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Újra itt az energiapara - így hat ez a magyar gazdaságra

Leckék egy energiafüggő gazdaság számára az iráni háború árnyékában. Külső egyensúly, forint, növekedés, infláció, költségvetés, kamat - röviden.

Tovább a cikkhez
Újra itt az energiapara - így hat ez a magyar gazdaságra

