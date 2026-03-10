Őrült száguldásban a forint

Kedd reggel fél százalékos erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben, így 386,6-nél járt az árfolyam. A piacon hatalmasak a kilengések, hétfő délelőtt még hajszálra volt a 400-as szinttől a jegyzés, majd este onnan kezdett szárnyalni a forint az iráni háború lezárásával kapcsolatos hírekre. Az amerikai elnök ugyanis bejelentette, hogy gyakorlatilag lezártnak tekinti a konfliktust, elérték a céljukat. A helyzet továbbra is bizonytalan, egyelőre nem világos, mit reagálnak az irániak Trump egyoldalú bejelentésére, így jöhetnek még izgalmak a következő napokban is.

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a nehezén túlvagyunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár gyengülésnek indult, újra 1,16 fölé emelkedett az euróval szembeni jegyzés, így a dollár-forint árfolyam 332-ig zuhant a tegnapi 346-os csúcsról.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma magyar szempontból a februári inflációs adat lehet izgalmas, bár az még nem tartalmazza majd a háború hatásait. A befektetők elsősorban a kilátásokra figyelhetnek, melyek az olajár emelkedése miatt elbizonytalanodtak az utóbbi napokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images