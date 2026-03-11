Nagy kilengések a forintárfolyamban, erősödés után jönnek a pofonok

Három hónapos mélyponton az euró
Az euró a nap eleji erősödés után 1,16 dollár alá gyengült, ami november vége óta a legalacsonyabb szintje, mivel a közel-keleti konfliktus körüli bizonytalanság és az eurózónában emelkedő inflációval kapcsolatos aggodalmak nyomás alatt tartják a devizát.
Az olaj ára eközben hordónként 90 dollár alatt maradt, miután a Nemzetközi Energiaügynökség rekordmennyiségű stratégiai olajtartalék felszabadítását javasolta az iráni konfliktus nyomán megugró energiaárak mérséklésére.
A monetáris politikai kilátásoknál is erősödik azok tábora, akik szigorítást várak: a piacok egyre inkább legalább egy 25 bázispontos kamatemelést áraznak az Európai Központi Banktól idén, sőt egyes befektetők már két emelés lehetőségét sem zárják ki, miközben Christine Lagarde kedden megerősítette, hogy az EKB minden szükséges lépést megtesz az infláció kordában tartására.
Az euróárfolyam húzta magával a forintot is, amely a közös európai devizához képest, most ismét enyhe erősödésben áll, az árfolyam 386,2-nél jár éppen.
A zlotyhoz képest egyelőre a forint felülteljesítő: a lengyel deviza 4,276-ig gyengült az euróhoz képest délelőtt, majd mostanra enyhe erősödéssel 4,258-ig jött a kurzus.
Már gyengülésben a forint
A magyar deviza teljesen elveszítette a reggel összeszedett erősödését, 383,1 közeléből mostanra már 388,1-ig gyengült az euróval szemben az iráni támadások, a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos hírek miatt, amelyek a globális olajárakat is húzzák. A magyar valuta ezzel már napi szinten is veszteségbe fordult.
A dollárárfolyamnál is ugyanezeket a mozgásokat látjuk, a kurzus 334,7-ig emelkedett.
Keményen reagált Ursula von der Leyen a magyar kormány felvetésére: végzetes hiba Oroszországgal üzletelni
Az Európai Uniónak nem szabad visszatérnie az orosz fosszilis energiahordozókhoz, mert ez stratégiai hiba lenne, és tovább növelné Európa függőségét a geopolitikailag kockázatos importtól – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén. A kijelentés különösen érzékeny politikai vitába illeszkedik, mivel Magyarország hevesen ellenzi az orosz energiaimport teljes felszámolását, azzal érvelve, hogy az olcsóbb orosz olaj és földgáz segíthet mérsékelni a magas európai energiaárakat. Von der Leyen több energetikai témát is érintett: az európai energiaszámlák összetételénél is tagállami lépéseket sürgetet, főként adócsökkentést javasolt számukra. Valamint hamarosan átalakulhat a villamosenergia-piacon alkalmazott árazási modell is.
Gyengül tovább a forint
Ahogy az euró veszít a dollárral szemben az értékéből, úgy a forint is gyengülésnek indult. A közös európai devizával szemben a reggeli 383,1 körüli szintről már 387-ig jött vissza az árfolyam. A Hormuzi-szoros elzárásával kapcsolatos hírek, az erre adott olajpiaci reakciók mozgatják leginkább a piacokat. Jelentős kilengéseket tudnak hozni a legkisebb fejlemények is.
Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el
Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalása után bejelentette, hogy megállapodtak a Barátság kőolajvezeték ukrajnai tranzitjának újraindításáról. Az ügy hátterében Magyarország és Szlovákia Ukrajnára gyakorolt energetikai nyomása, valamint az EU Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelének blokkolása áll – számolt be a Delo.ua.
Gyengül az euró, ez viszi a forintot is magával
Az EUR/USD devizapárnál elkezdett visszagyengülni az euró, az árfolyam a napi csúcsot jelentő 1,164-es szintről lefordulva már 1,161-ig jött le.
Ezzel párhuzamosan a forint is veszít napi erősödéséből, már csak 1 egység marad meg a korábbi több mint 3 forintos zárkózásból, az euró már 386,3 környékéig jött vissza.
A dollárnál is ugyanezt a folyamatot látjuk, már csak 333-nál jár a váltás.
Lagarde: „mindent megteszünk, hogy ez meg ne ismétlődjön!”
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke kijelentette, hogy mindent megtesznek az iráni háború gazdasági hatásainak enyhítéséért. Céljuk, hogy az eurózónában ne alakuljon ki az orosz–ukrán háborúhoz hasonló mértékű inflációs sokk - derül ki a Bloomberg cikkéből.
Megint rántottak egyet a forinton
A magyar deviza a reggeli három egységet meghaladó gyengüléséből most másfél egységnyit visszakorrigált: az euróárfolyam 385,85 közelébe szúrt fel. Ezzel még mindig erősödésben áll a magyar deviza a tegnapi zárószinthez képest.
Úgy rángatják a forintot a befektetők, mintha nem lenne holnap
A dollár szerdán gyengült, miközben a befektetők továbbra is idegesen figyelik az amerikai–izraeli–iráni konfliktus alakulását. A háború a tizenkettedik napjába lépett, és bár a piacok rövid ideig a gyors rendezés lehetőségét árazták, egyre több elemző számol elhúzódó konfliktussal. A geopolitikai kockázatok közben az olajpiacon is érezhetőek, ami világszerte módosítja a jegybanki kamatvárakozásokat.
A dollárindex, amely hat főbb devizával szemben méri az amerikai fizetőeszköz erejét, 98,773 pontra mérséklődött – számolt be a Reuters.
Ez ugyan alacsonyabb a hét elején látott szinteknél, de továbbra sincs messze a hétfőn elért háromhavi csúcstól. A konfliktus kezdetén az olajárak megugrása támogatta a dollárt, mivel a befektetők biztonságos menedékként keresték az amerikai devizát. Azóta azonban a piac részben korrigálta ezt a mozgást, különösen azután, hogy felmerült a stratégiai olajkészletek felszabadításának lehetősége.
Az euró szerdán mérsékelten erősödött a dollárral szemben a reggeli órákban az EUR/USD árfolyama 1,163 körül alakult, ami nagyjából 0,2 százalékos napi emelkedésnek felel meg.
Az elmúlt három napban a pár enyhén felfelé korrigált, bár továbbra is a hét elején kialakult sávban mozog. A font hasonló irányt követett: a brit deviza mintegy 0,25 százalékkal erősödött, így 1,345 dollár közelében jegyezték.
A devizapiacon az egyik legnagyobb elmozdulást az ausztrál dollár produkálta: az AUD/USD árfolyama 0,718 körül alakult, ami 2022 közepe óta nem látott szintet jelent.
A mozgás hátterében Andrew Hauser, az ausztrál jegybank alelnökének figyelmeztetése áll, aki arról nyilatkozott, hogy az olajárak emelkedése újra erősítheti az inflációs nyomást, ami akár kamatemelést is indokolhat a következő kamatdöntő ülésen. Ez a kilátás jelentős támogatást adott az ausztrál devizának, mert spekulatív carry trade célponttá tette.
A közel-keleti konfliktus egyre inkább átformálja a globális monetáris politikai várakozásokat: a piac a háború kitörése előtt még széles körű kamatcsökkentési ciklusokra számított több fejlett gazdaságban, az olajárak emelkedése azonban ismét inflációs kockázatokat vet fel. Emiatt több jegybank esetében már a korábban vártnál szigorúbb monetáris pálya került a befektetők radarjára.
Az Egyesült Államokban a határidős kamatpiacok jelenleg az év végéig mindössze 39,7 bázispontnyi lazítást áraznak a Fed részéről. Ez azt jelenti, hogy a piac már nem tekinti biztosnak, hogy az amerikai jegybank idén két kamatcsökkentést hajt végre. Az Európai Központi Bank esetében is elmozdultak a várakozások: néhány hete még változatlan kamatszinttel számolt a piac az év végéig, most viszont egyre több befektető számol azzal, hogy az inflációs kockázatok miatt akár további szigorításra is szükség lehet.
A közép-európai devizák közül a forint viszonylag erős napot kezdett: az euró jegyzése szerdán reggel 384 forint közelébe süllyedt, ami közel három forintos napi erősödést jelentett a magyar fizetőeszköz számára. Az elmúlt három napban így több mint két százalékos erősödést mutatott az EUR/HUF árfolyam.
A dollárral szemben még látványosabb volt a mozgás: az USD/HUF jegyzése 330 forint közelébe csökkent, ami csaknem egy százalékos napi forinterősödést jelent eddig.
Az elmúlt három napban így a forint több mint 2,5 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben.
A forint teljesítményét részben az magyarázza, hogy a globális kockázati hangulat a hét eleji feszültség után valamelyest stabilizálódott. Emellett az euró dollárral szembeni erősödése is támogatja a régiós devizákat. Mivel a forint árfolyama erősen együtt mozog az euró/dollár keresztárfolyammal, az amerikai deviza gyengülése általában a magyar fizetőeszköz számára is kedvező.
Rövid távon azonban a forint mozgását továbbra is elsősorban a globális hangulat határozza meg. A közel-keleti konfliktus alakulása gyorsan változtathatja a kockázatvállalási hajlandóságot, ami a feltörekvő piaci devizák – köztük a forint – számára is jelentős volatilitást hozhat. Ha az olajárak ismét gyors emelkedésnek indulnak, az újra erősítheti a dollárt, ami nyomást helyezhet a régiós devizákra. Ezt tetézi, hogy a Barátság kőolajvezeték – amely Magyarország fő olajellátási forrása – továbbra sem működik, ami még inkább erősítheti a kockázatkerülő befektetők kitárazásait.
A befektetők szerdán több fontos makroadatra is figyelnek:
- délelőtt Németország publikálja a februári infláció végleges adatát,
- később érkeznek az amerikai jelzáloghitel-igénylések adatai, valamint a szövetségi költségvetési egyenlegről szóló beszámoló,
- délután pedig ugyanígy az Egyesült Államokból érkezik a februári fogyasztóiár-index.
Utóbbi esetében a Reuters által megkérdezett elemzők szerint a maginfláció havi szinten 0,2 százalékkal, a teljes infláció pedig 0,3 százalékkal emelkedhetett.
A piac számára különösen az lesz érdekes, hogy az inflációs nyomás mennyire volt erős már a háború kitörése előtt. Ha az adatok a vártnál magasabb árnyomást mutatnak, az tovább erősítheti azt a narratívát, hogy a jegybankoknak hosszabb ideig kell magas kamatszinten tartaniuk a rátákat. Ez rövid távon ismét támogatást adhat a dollárnak.
Az amerikai jelzáloghitel-igényesekről szóló jelentés különösen a kötvénypiac szempontjából lehet fontos. Ha a deficit továbbra is magas marad, az növelheti az amerikai állampapír-kibocsátást, ami felfelé nyomhatja a hozamokat. A magasabb amerikai hozamok pedig ismét erősíthetik a dollárt.
A devizapiacon ezért a következő órákban az inflációs adatok és a geopolitikai hírek kombinációja határozhatja meg az irányt. Az euró/dollár jelenleg stabilan az 1,16-os szint felett mozog, de egy erősebb amerikai inflációs adat gyorsan visszafordíthatja a mozgást. A forint szempontjából ez különösen fontos lehet: ha a dollár ismét erősödni kezd, az könnyen visszalökheti az euró árfolyamát a 386–388 forintos tartományba. Ha azonban a globális hangulat stabil marad, rövid távon akár a 382–383 forintos szintek tesztelése sem zárható ki az euróval szemben.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
