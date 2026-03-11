  • Megjelenítés
Úgy rángatják a forintot a befektetők, mintha nem lenne holnap
Úgy rángatják a forintot a befektetők, mintha nem lenne holnap

Portfolio
Továbbra is az iráni–amerikai háborús helyzet és a közel-keleti biztonsági helyzet határozza meg leginkább a piacok mozgását. Főként az olajár ingadozására reagálnak a befektetők, de szerdán több fontos makroadat is befolyásolhatja majd a hangulatot. A forint erősödéssel kezdett szerdán, miután a kedd esti, a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos bejelentések után oldódni látszanak a globális olajellátással kapcsolatos félelmek.
Úgy rángatják a forintot a befektetők, mintha nem lenne holnap

A dollár szerdán gyengült, miközben a befektetők továbbra is idegesen figyelik az amerikai–izraeli–iráni konfliktus alakulását. A háború a tizenkettedik napjába lépett, és bár a piacok rövid ideig a gyors rendezés lehetőségét árazták, egyre több elemző számol elhúzódó konfliktussal. A geopolitikai kockázatok közben az olajpiacon is érezhetőek, ami világszerte módosítja a jegybanki kamatvárakozásokat.

A dollárindex, amely hat főbb devizával szemben méri az amerikai fizetőeszköz erejét, 98,773 pontra mérséklődött – számolt be a Reuters.

Ez ugyan alacsonyabb a hét elején látott szinteknél, de továbbra sincs messze a hétfőn elért háromhavi csúcstól. A konfliktus kezdetén az olajárak megugrása támogatta a dollárt, mivel a befektetők biztonságos menedékként keresték az amerikai devizát. Azóta azonban a piac részben korrigálta ezt a mozgást, különösen azután, hogy felmerült a stratégiai olajkészletek felszabadításának lehetősége.

Az euró szerdán mérsékelten erősödött a dollárral szemben a reggeli órákban az EUR/USD árfolyama 1,163 körül alakult, ami nagyjából 0,2 százalékos napi emelkedésnek felel meg.

Az elmúlt három napban a pár enyhén felfelé korrigált, bár továbbra is a hét elején kialakult sávban mozog. A font hasonló irányt követett: a brit deviza mintegy 0,25 százalékkal erősödött, így 1,345 dollár közelében jegyezték.

A devizapiacon az egyik legnagyobb elmozdulást az ausztrál dollár produkálta: az AUD/USD árfolyama 0,718 körül alakult, ami 2022 közepe óta nem látott szintet jelent.

A mozgás hátterében Andrew Hauser, az ausztrál jegybank alelnökének figyelmeztetése áll, aki arról nyilatkozott, hogy az olajárak emelkedése újra erősítheti az inflációs nyomást, ami akár kamatemelést is indokolhat a következő kamatdöntő ülésen. Ez a kilátás jelentős támogatást adott az ausztrál devizának, mert spekulatív carry trade célponttá tette.

A közel-keleti konfliktus egyre inkább átformálja a globális monetáris politikai várakozásokat: a piac a háború kitörése előtt még széles körű kamatcsökkentési ciklusokra számított több fejlett gazdaságban, az olajárak emelkedése azonban ismét inflációs kockázatokat vet fel. Emiatt több jegybank esetében már a korábban vártnál szigorúbb monetáris pálya került a befektetők radarjára.

Az Egyesült Államokban a határidős kamatpiacok jelenleg az év végéig mindössze 39,7 bázispontnyi lazítást áraznak a Fed részéről. Ez azt jelenti, hogy a piac már nem tekinti biztosnak, hogy az amerikai jegybank idén két kamatcsökkentést hajt végre. Az Európai Központi Bank esetében is elmozdultak a várakozások: néhány hete még változatlan kamatszinttel számolt a piac az év végéig, most viszont egyre több befektető számol azzal, hogy az inflációs kockázatok miatt akár további szigorításra is szükség lehet.

A közép-európai devizák közül a forint viszonylag erős napot kezdett: az euró jegyzése szerdán reggel 384 forint közelébe süllyedt, ami közel három forintos napi erősödést jelentett a magyar fizetőeszköz számára. Az elmúlt három napban így több mint két százalékos erősödést mutatott az EUR/HUF árfolyam.

A dollárral szemben még látványosabb volt a mozgás: az USD/HUF jegyzése 330 forint közelébe csökkent, ami csaknem egy százalékos napi forinterősödést jelent eddig.

Az elmúlt három napban így a forint több mint 2,5 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben.

A forint teljesítményét részben az magyarázza, hogy a globális kockázati hangulat a hét eleji feszültség után valamelyest stabilizálódott. Emellett az euró dollárral szembeni erősödése is támogatja a régiós devizákat. Mivel a forint árfolyama erősen együtt mozog az euró/dollár keresztárfolyammal, az amerikai deviza gyengülése általában a magyar fizetőeszköz számára is kedvező.

Rövid távon azonban a forint mozgását továbbra is elsősorban a globális hangulat határozza meg. A közel-keleti konfliktus alakulása gyorsan változtathatja a kockázatvállalási hajlandóságot, ami a feltörekvő piaci devizák – köztük a forint – számára is jelentős volatilitást hozhat. Ha az olajárak ismét gyors emelkedésnek indulnak, az újra erősítheti a dollárt, ami nyomást helyezhet a régiós devizákra. Ezt tetézi, hogy a Barátság kőolajvezeték – amely Magyarország fő olajellátási forrása – továbbra sem működik, ami még inkább erősítheti a kockázatkerülő befektetők kitárazásait.

A befektetők szerdán több fontos makroadatra is figyelnek:

  • délelőtt Németország publikálja a februári infláció végleges adatát,
  • később érkeznek az amerikai jelzáloghitel-igénylések adatai, valamint a szövetségi költségvetési egyenlegről szóló beszámoló,
  • délután pedig ugyanígy az Egyesült Államokból érkezik a februári fogyasztóiár-index.

Utóbbi esetében a Reuters által megkérdezett elemzők szerint a maginfláció havi szinten 0,2 százalékkal, a teljes infláció pedig 0,3 százalékkal emelkedhetett.

A piac számára különösen az lesz érdekes, hogy az inflációs nyomás mennyire volt erős már a háború kitörése előtt. Ha az adatok a vártnál magasabb árnyomást mutatnak, az tovább erősítheti azt a narratívát, hogy a jegybankoknak hosszabb ideig kell magas kamatszinten tartaniuk a rátákat. Ez rövid távon ismét támogatást adhat a dollárnak.

Az amerikai jelzáloghitel-igényesekről szóló jelentés különösen a kötvénypiac szempontjából lehet fontos. Ha a deficit továbbra is magas marad, az növelheti az amerikai állampapír-kibocsátást, ami felfelé nyomhatja a hozamokat. A magasabb amerikai hozamok pedig ismét erősíthetik a dollárt.

A devizapiacon ezért a következő órákban az inflációs adatok és a geopolitikai hírek kombinációja határozhatja meg az irányt. Az euró/dollár jelenleg stabilan az 1,16-os szint felett mozog, de egy erősebb amerikai inflációs adat gyorsan visszafordíthatja a mozgást. A forint szempontjából ez különösen fontos lehet: ha a dollár ismét erősödni kezd, az könnyen visszalökheti az euró árfolyamát a 386–388 forintos tartományba. Ha azonban a globális hangulat stabil marad, rövid távon akár a 382–383 forintos szintek tesztelése sem zárható ki az euróval szemben.

A címlapkép illusztráció.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

