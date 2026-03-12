Korrigált a forint
Már le is dolgozta a gyengülését a forint, 388 forintnál jár az euró jegyzése. A volatilitás tehát továbbra is nagy, az energiahordozók drágulása azonban nem teljes mértékben látszódik az árfolyamban. Az MNB ugyanis kedden bejelentette, hogy az energiaimport miatti vásárlásokra a jegybanki tartalékból biztosít devizát.
A 2026-os növekedés jó része oda lehet az iráni háború miatt Európa legerősebb országában
A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) legfrissebb előrejelzése szerint az iráni háború elhúzódása akár a felére is csökkentheti a német gazdaság idei növekedését. Az energiaárak tartós emelkedése mintegy 22 milliárd eurós gazdasági veszteséget okozhat, miközben az infláció is jelentősen megugrana - írta a Handelsblatt.
Ugrik az olajár – mit csinál a forint?
Gyengüléssel kezdi a napot a hazai valuta,
a tankerhajók megtámadása és az elmúlt napok fejleményei nyomán egyre inkább attól tartanak a befektetők, hogy tartós olajellátási sokk fog előállni.
Ebben a helyzetben az energiaintenzív, döntően energiaimportra épülő magyar gazdaság valutája nem teljesít jól, az euróval szemben 388,4-en, a dollárral szemben 336,2-en áll a jegyzés.
A mai napon emellett a munkanélkülisegély-kérelmekről és a külkereskedelmi mérlegről érkeznek adatok az Egyesült Államokból, 10-kor pedig Kormányinfó lesz.
Nagy kilengések a forintárfolyamban, erősödés után jöttek a pofonok
Továbbra is az iráni–amerikai háborús helyzet és a közel-keleti biztonsági helyzet határozza meg leginkább a piacok mozgását. Főként az olajár ingadozására reagálnak a befektetők, de szerdán több fontos makroadat is befolyásolhatja majd a hangulatot. A forint erősödéssel kezdett szerdán, miután a kedd esti, a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos bejelentések után oldódni látszottak a globális olajellátással kapcsolatos félelmek. Ahogy azonban újabb és újabb hírek érkeztek arról, hogy a tankerek számára fontos útvonal átjárhatósága bizonytalan, a forint is elkezdett visszagyengülni, amint az euró több hónapos mélypontra gyengült a dollárral szemben.
