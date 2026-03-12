  • Megjelenítés
Ugrik az olajár – mit csinál a forint?
Deviza

Portfolio
Az iráni háború hatalmas volatilitást hozott magával, a kitörése óta az euró-forint árfolyam egy mintegy 20 forintos sávot járt már be. A piacok árgus szemekkel figyelik az olajszállítással kapcsolatos híreket - várhatóan ma is ezek fogják mozgatni az árfolyamot. A forint már gyengülésnek is indult, miután kiderült, hogy Irán újabb tankerhajókat támadott meg.
Korrigált a forint

Már le is dolgozta a gyengülését a forint, 388 forintnál jár az euró jegyzése. A volatilitás tehát továbbra is nagy, az energiahordozók drágulása azonban nem teljes mértékben látszódik az árfolyamban. Az MNB ugyanis kedden bejelentette, hogy az energiaimport miatti vásárlásokra a jegybanki tartalékból biztosít devizát.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt az MNB az energiaválságról: bevetik a devizatartalékot

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
A 2026-os növekedés jó része oda lehet az iráni háború miatt Európa legerősebb országában

A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) legfrissebb előrejelzése szerint az iráni háború elhúzódása akár a felére is csökkentheti a német gazdaság idei növekedését. Az energiaárak tartós emelkedése mintegy 22 milliárd eurós gazdasági veszteséget okozhat, miközben az infláció is jelentősen megugrana - írta a Handelsblatt.

Tovább a cikkhez
Gyengüléssel kezdi a napot a hazai valuta,

a tankerhajók megtámadása és az elmúlt napok fejleményei nyomán egyre inkább attól tartanak a befektetők, hogy tartós olajellátási sokk fog előállni.

Ebben a helyzetben az energiaintenzív, döntően energiaimportra épülő magyar gazdaság valutája nem teljesít jól, az euróval szemben 388,4-en, a dollárral szemben 336,2-en áll a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
A mai napon emellett a munkanélkülisegély-kérelmekről és a külkereskedelmi mérlegről érkeznek adatok az Egyesült Államokból, 10-kor pedig Kormányinfó lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Nagy kilengések a forintárfolyamban, erősödés után jöttek a pofonok

Továbbra is az iráni–amerikai háborús helyzet és a közel-keleti biztonsági helyzet határozza meg leginkább a piacok mozgását. Főként az olajár ingadozására reagálnak a befektetők, de szerdán több fontos makroadat is befolyásolhatja majd a hangulatot. A forint erősödéssel kezdett szerdán, miután a kedd esti, a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos bejelentések után oldódni látszottak a globális olajellátással kapcsolatos félelmek. Ahogy azonban újabb és újabb hírek érkeztek arról, hogy a tankerek számára fontos útvonal átjárhatósága bizonytalan, a forint is elkezdett visszagyengülni, amint az euró több hónapos mélypontra gyengült a dollárral szemben.

Tovább a cikkhez
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

