Ugrik az olajár – mit csinál a forint?

Gyengüléssel kezdi a napot a hazai valuta,

a tankerhajók megtámadása és az elmúlt napok fejleményei nyomán egyre inkább attól tartanak a befektetők, hogy tartós olajellátási sokk fog előállni.

Ebben a helyzetben az energiaintenzív, döntően energiaimportra épülő magyar gazdaság valutája nem teljesít jól, az euróval szemben 388,4-en, a dollárral szemben 336,2-en áll a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai napon emellett a munkanélkülisegély-kérelmekről és a külkereskedelmi mérlegről érkeznek adatok az Egyesült Államokból, 10-kor pedig Kormányinfó lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images