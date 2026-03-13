Nagy vesztes lett a forint - Ez áll a háttérben

A forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon, amelyre ide kattintva lehet jelentkezni.
Péntek délelőtt is gyengült a forint (majd le tudta dolgozni esését), havi vesztesége pedig már elérte a négy százalékot. A tízéves állampapírok hozama 18 bázisponttal, 7,42 százalékra emelkedett, ami 2023 óta a legmagasabb szintnek számít - jelentette a Bloomberg.
Ez a zuhanás élesen szemben áll az elmúlt hónapok optimizmusával. Korábban a magyar eszközök annak reményében erősödtek, hogy a közvélemény-kutatásokban vezető ellenzék győzelme után felszabadulhatnak a befagyasztott uniós források. Az energiaárak hirtelen emelkedése azonban ismét ráirányította a figyelmet a megoldatlan problémákra. Ilyen gondot jelent a stagnáló növekedés és a választás előtti költségvetési lazítás is.
Magyarország különösen kiszolgáltatott az energiapiaci sokkoknak,
ráadásul a tengerparttal nem rendelkező ország az orosz kőolajat szállító vezeték üzemzavarával is küzd. A Magyar Nemzeti Bank a héten jelezte, hogy a devizatartalékaiból kész likviditást biztosítani az energiaimporthoz. Emellett a monetáris politikát is óvatosan alakítja a forint stabilitásának megőrzése érdekében.
Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint azonban ezek az intézkedések nem tudják ellensúlyozni az energiaárak emelkedését. "Monetáris politikai oldalról nincs igazi gyógyír, a tényleges stabilizáció valószínűleg az olaj- és gázárak mérséklődéséből, vagyis a külső kockázatok csökkenéséből jöhet" - írta elemzésében. Tavaly a forint még 7,1 százalékot erősödött az euróval, és 21 százalékot a dollárral szemben. Ez az orosz rubel mögött a második legjobb teljesítmény volt a feltörekvő piaci devizák között.
A Reuters hírügynökség azt írta pénteki napi jelentésében, hogy a forint Közép-Európa legrosszabbul teljesítő valutája volt idén, mivel az emelkedő energiaárak tovább fokozzák a befektetők aggodalmát.
