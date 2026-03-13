Szép kezdés után csúfos zárás: összecsuklott a forint a nagy lendületben

A hét elején még kifejezetten pozitív hangulat uralkodott a piacokon, miután Donald Trump arról beszélt, hogy rövidesen véget érhet az iráni háború. A befektetők gyorsan beárazták a geopolitikai feszültségek enyhülésének lehetőségét, ami a kockázatosabb eszközök iránti keresletben és a régiós devizák erősödésében is megmutatkozott.

A magyar deviza is profitált a kedvező nemzetközi hangulatból: a hét elején még erősödést láthattunk, a jegyzés egészen 327 (dollár) és 381 (euró) szintig mozdult.

A lendület azonban nem tartott sokáig. A hét folyamán a kezdeti optimizmust gyorsan felváltotta a bizonytalanság és a borúsabb piaci hangulat, ami a forintot is visszafordította.

A hét végére így már gyengülés rajzolódott ki,

a jegyzés 392 (euró) és 344 (dollár) közelébe gyengült, vagyis a hét eleji erősödés végül mínuszba fordult.