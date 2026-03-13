Szép kezdés után csúfos zárás: összecsuklott a forint a nagy lendületben

Szépen indult, de nem tartott ki a hét végére
A hét elején még kifejezetten pozitív hangulat uralkodott a piacokon, miután Donald Trump arról beszélt, hogy rövidesen véget érhet az iráni háború. A befektetők gyorsan beárazták a geopolitikai feszültségek enyhülésének lehetőségét, ami a kockázatosabb eszközök iránti keresletben és a régiós devizák erősödésében is megmutatkozott.
A magyar deviza is profitált a kedvező nemzetközi hangulatból: a hét elején még erősödést láthattunk, a jegyzés egészen 327 (dollár) és 381 (euró) szintig mozdult.
A lendület azonban nem tartott sokáig. A hét folyamán a kezdeti optimizmust gyorsan felváltotta a bizonytalanság és a borúsabb piaci hangulat, ami a forintot is visszafordította.
A hét végére így már gyengülés rajzolódott ki,
a jegyzés 392 (euró) és 344 (dollár) közelébe gyengült, vagyis a hét eleji erősödés végül mínuszba fordult.
Napi mélypont: pipa
A forint jegyzése a dollárral szemben
meghaladta a reggeli mélypontját,
és jelenleg már 344,6-os szinten áll a devizapár.
Az euró ellenében egyelőre kitart a reggeli mélypont, de már nem kell sok ahhoz, hogy azt is meglépje a magyar deviza.
Elgyengült Európa
Az euró jegyzése a dollárral szemben 1,142-ig esett estére,
ami új napi mélypontot jelent az uniós devizában.
Elképesztő, de igaz: átlagosan húszpercenként jelentenek csődöt az EU mintaállamában
Több mint egy évtizede nem látott szintre emelkedett a vállalati csődök száma Németországban tavaly a szövetségi statisztikai hivatal pénteken közzétett adatai szerint.
Folytatódik a gyengülés
A nap végére úgy néz ki, hogy gyengüléssel zárhatja a hét utolsó napját a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest.
Az euró jegyzése 393,3 forinton áll, míg a dollár jegyzése 343,7.
Ha folytatódik a délután közepétől látható trend, akkor akár új napi mélypontra is kerülhet a magyar deviza.
Megtört a lendület
Bár délután új napi csúcsra erősödött a forint a dollárral és euróval szemben is, a nap végéhez közeledve gyengélkedést látunk a magyar devizánál.
Az dollár-forint árfolyam a kora délutáni 339-es zónából egészen 342,5-ig szaladt.
Az euró-forint jegyzés pedig ismét 390 felett,
Egészen pontosan 392,2 forinton áll.
Nagy vesztes lett a forint - Ez áll a háttérben
A magyar forint az iráni háború kitörése óta a leggyengébben teljesít a feltörekvő piaci devizák között. Az energiaárak megugrása ugyanis felerősíti a magyar gazdaságot sújtó kockázatokat, miközben alig néhány hét van hátra az április 12-i választásokig. A forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon, amelyre ide kattintva lehet jelentkezni.
Drágul a magyar állam finanszírozása
A forint elmúlt napokban látott éles mozgásaival párhuzamosan a magyar állampapírpiacon is zajlott az élet.
A hét grafikonja nálunk emiatt ez az alábbi:
A fenti ábra a 10 éves magyar államkötvény hozamának alakulását mutatja. 2023 októbere óta nem látott csúcsról beszélünk. A kötvényhozam emelkedése azt jelenti, hogy az árfolyama esik.
Ez már figyelmeztető: nagyon begyorsult a magyar kötvényhozamok emelkedése
Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. Minden lejáraton látványos hozamemelkedéseket látunk.
390-nél az árfolyam
A délutáni órákban a 390-es szintnél csillapodott meg a forint euróval szembeni árfolyama.
A dollár ellenében a 339-es szint alatt vagyunk.
Rákapcsolt a forint ereje
A 390-es szint alá bukott a forint euróval szembeni árfolyama. Tegnaphoz képest már 0,63%-os erősödésben van a hazai fizetőeszköz.
Nap közben látott mélypontjához képest már 3 egységet erősödött a forint.
A forintnak segít, hogy reggel óta kitartóan, fokozatosan veszít értékéből az amerikai dollár, ami a kockázati étvágy helyreállásáról tanuskodik.
A helyzet nem változott
A dollár dél óta tartó mérsékelt gyengülése segít a forintnak. A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 391,50-es szintnél jár.
Segítséget kapott a forint
Az amerikai makroadatok nyomán gyengülő dollár tovább segített a forintnak is. Az euróval szembeni forintárfolyam a 390-es szintet vette célba. Legerősebb mai szintjén tartózokdik, teljes egészében ledolgozta a délelőtti jelentős gyengülését.
Gyengül a dollár tovább
A reggel óta tartó dollárfordulat, vagyis az euróval szemben történő leértékelődése tovább folytatódott az inflációs adatok megjelenését követően. Az EUR/USD árfolyama már az 1480-as szintig emelkedett vissza.
Kellemetlen adatok érkeztek az USA-ból
A januári PCE maginfláció 3%-ról 3,1%-ra emelkedett, miközben a a negyedik negyedéves fogyasztási kiadásokat lefelé revidiálták. A bejövő adatok főleg az infláció alakulása szempontjából nevezhető problémásnak, mivel ha még erre egy olajársokk is rájön, akkor nehéz helyzetbe kerülhet a jegybank.
Visszajött a forint ereje
Lényegében ledolgozta a forint a reggeli és délelőtti gyengülését, az euróval szembeni árfolyama visszatért a 391-es szint közelébe.
Nem érdemes azonban nagyon messzire menni, mert 13:30-kor érkeznek a tengerentúlról a piacbefolyásoló erővel bíró makrogazdasági adatok.
Erősödik a forint
A 394-es napon belüli leggyengébb szintjétől komolyabb mértékben eltávolodott délelőtt a forint. Az euróval szembeni árfolyama a 392-es szint alatt is járt.
A dollárral szemben a forint árfolyama a 342-es szintet vette célba.
Mindehhez az kellett, hogy a dollár erősödése megálljon a 9 órás piacnyitást követően nem sokkal.
Fordulni próbál a forint árfolyama
A reggeli intenzív gyengülési hullámban korrekcióhoz érkezett a forint euróval szembeni árfolyama. Ennek nyomán az EUR/HUF jegyzések a 392,50-es szintig süllyedtek.
Nekiment a jegybankelnöknek Trump: drasztikus beavatkozást sürget
Donald Trump amerikai elnök megint kirohanást intézett Jerome Powell Fed-elnökkel szemben.
Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár
Elhúzódó iráni háborúra kezdenek készülni a befektetők, ami a gazdasági növekedési kilátásokat rontja, a magas olajár az inflációs kockázatokat erősíti, ez pedig a Fed kamatcsökkentéseit is elodázhatja. Erre estek csütörtökön az amerikai tőzsdék, a Dow idei mélypontján zárt, és ma reggel az ázsiai piacokon is mínuszokat látni. Az európai tőzsdéken eséssel indul a nap, miután az olajár ismét emelkedik, a brent továbbra is 100 dollár felett áll. Délután pedig érkezik a Fed leginkább figyelt inflációs mutatója, ami szintén megbolygathatja a tőzsdéket.
A forintot most is jobban bántják
Ahogyan azt megszokhattuk, negatív befektetői környezetben a forint élesebben reagál, így van ez pénteken is. A dollár erősödése ugyanis általánosságban nem kedvez a feltörekvő devizáknak, azonban például a forint a lengyel zlotyval szemben is gyengül.
Brutális erőben a dollár
A befektetők péntek reggel óta a biztonságos menedéket keresik az iráni háborús fejlemények és az olajpiaci para miatt. Ennek fényében nem meglepő, hogy az amerikai dollár szárnyal.
A dollár így új lokális csúcsra ment, tavaly nyár óta nem volt ennyire erős az euró ellenében.
A dollár ereje a japán jennel szemben is látványos. Az USD/JPY árfolyama már a 160-as szintnél jár, 2024 júliusa óta nem látott szinteken.
Rövid ideig tartott a fordulat, megint gyengül a forint
Az elmúlt percekben már a 394-es szint fölé tolták az euróval szembeni forintjegyzéseket.
Mindez egyértelműen a nemzetközi befektetői hangulat romlásával magyarázható.
Itt a fordulat
Az elmúlt fél órában inkább erősödött a forint, így elvátolodott a 394-hez közeli szintektől.
Esik a rubel is
Az orosz rubel január 9. óta először gyengült 80 fölé az amerikai dollárral szemben a magasabb globális olajár és az Oroszországgal szembeni amerikai energiaszankciók enyhítése ellenére.
393 felett is járt az árfolyam
Az euróval szembeni forintárfolyam a 393-as szint fölé is benézett, egészen a 393,80-as szintig húzták. Bő 2 egységet gyengült a forint reggel óta.
393 felé vette az irányt a forint
Nem enhyül a forintra nehezedő nyomás és tovább emelkedik az euróval szembeni árfolyam a kora reggeli órákban, már a 392,60-as szintnél járnak a jegyzések.
Délután jönnek az izgalmak
A hét egyik legfontosabb publikációja ma délután 13:30-kor érkezik az Egyesült Államokból: a személyi kiadások statisztikája és az úgynevezett PCE infláció. Ez a Federal Reserve által leginkább figyelt inflációs mutató, ezért a monetáris politika szempontjából kiemelt jelentőségű.
Ennyire erős megint a dollár
A dollár erősödése természetesen lecsapódik a forinttal szemben is. Az USD/HUF kurzusa már a 341-es szint felett jár, az elmút napokban látványosan kezdi visszaadni a forint a hétfői fordulatban összeszedett erejét.
Rákapcsolt a dollár és ez nagyon nem jó hír a forintnak
Az EUR/USD árfolyama az 1,1490-es szint alatt jár már péntek kora reggel, ami 2025 novembere óta a legerősebb szintje a dollárnak.
A nemzetközi befektetői hangulat továbbra sem kedvező, a befektetők elhúzódó háborúra számítanak, az olaj árfolyama nem csillapodik:
Mindezek fényében nem is meglepő fejlemény, hogy a forint gyengült az elmúlt órákban. Hajnali 3-kor még a 391-es szint felé próbálkozott erősödni, mostanra viszont
az euróval szembeni jegyzések a 392-es szint fölé emelkedtek ismét.
