Ütik tovább a forintot

A befektetők péntek reggel óta a biztonságos menedéket keresik az iráni háborús fejlemények és az olajpiaci para miatt. Ennek fényében nem meglepő, hogy az amerikai dollár szárnyal.

A dollár így új lokális csúcsra ment, tavaly nyár óta nem volt ennyire erős az euró ellenében.

A dollár ereje a japán jennel szemben is látványos. Az USD/JPY árfolyama már a 160-as szintnél jár, 2024 júliusa óta nem látott szinteken.