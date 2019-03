Reumatológus: időben kell elkezdeni az ízületi gyulladás kezelését

Mint elmondta: az elsődleges tünet az ízületek fájdalma, de duzzanat is előfordul. Figyelmeztető jel a tartós reggeli kézmerevség is, amikor az ember nem tudja jól használni a kezét ébredéskor. Ezzel mindenképpen orvoshoz kell fordulni - jegyezte meg a szakember.Mihola Dóra rámutatott, fontos hamar diagnosztizálni a betegséget és mielőbb el kell kezdeni a gyógyszeres kezelést.Az ízületi gyulladás kialakulásában a genetikai "fogékonyság" mellett környezeti tényezők is szerepet játszanak. Utóbbiak kapcsán kiemelte, a dohányzás biztosan hozzájárul a betegség kialakulásához. A szakember közlése szerint az ízületi gyulladás a népesség 1 százalékát érinti.