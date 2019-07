Százezrek használhatják ezt az alkalmazást: a hétvégén a Balatonnál is segíthet

Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a Balaton Sound biztonsági intézkedéseit egyre erősödő negatív megítélés övezte. Ennek hatása többek között a látogatószám csökkenésében is megmutatkozott. A tavalyi évben ezért hívtuk életre a Safety First programot, melynek célja, hogy edukálja a fesztiválozókat a tudatos szórakozásra, illetve hogy lehetővé tegye az azonnali segítségkérést

A magyar rendezvényszervezésben egyedülállónak mondható programot indítottak tavaly a Balaton Sound szervezői. Akampány a fesztivál speciális önkéntesprogramjának célja, hogy a lehető legkevesebbre szorítsák a fesztiválokon előforduló egészségügyi, biztonsági, technikai problémákat. A programban 100 fős nemzetközi és magyar önkéntesekből álló csapat dolgozik, a rendezvény okostelefonos applikációjában pedig van egy olyan funkció, amellyel a látogatók közvetlenül is segítséget kérhetnek.- mondta el a Portfolio-nakAz idei évben a program révén a Balaton Sound applikáció egy új, "SoundWatch" elnevezésű funkcióval bővül, amely az azonnali segítségkérésben lesz a fesztiválozók segítségére. A folyamatot úgy kell elképzelni, hogy a felhasználó egy térképen láthatja azokat az elsősegély (Safety first) pontokat, ahol azonnal segítséget tud kérni. Ha engedélyt adott, akkor láthatja a saját helyzetét a pontokhoz viszonyítva. Ha olyan helyzetben van, hogy nem tud elmenni egy ilyen ponthoz, akkor lehetősége van egy gombnyomással segélyhívást kérni. A hívást egy központi diszpécser fogadja, és azonnal be tudja azonosítani a hívó pozícióját, ha ő bemondta a háromjegyű azonosítókódját.

Fülöp Zoltán Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Fontosak az appok a fesztiválokon

A Sziget nagyfesztiváljain (Sziget, VOLT, Balaton Sound)a rendezvény hivatalos applikációját a fesztiválozók körülbelül 60 százaléka használja. A funkciók közül általánosnak tekinthető a programok közötti böngészés, az információszerzés és a térképen való eligazodás.



Tavaly az egyik legfontosabb újítás a karszalag applikáción keresztüli feltöltése volt, aminek segítségével a fesztiválozók akár már a fesztivál előtt feltölthetik a karszalagjukat, így nem kell sorban állniuk.



A fesztivál applikációknak nagyon fontos szerepük van továbbá a vészhelyzetekkel kapcsolatos tájékoztatásban, hiszen bármilyen információt azonnal a vendégünk zsebébe tudunk juttatni a segítségével (például azt, hogy vihar közeledik) - így ez az egyik leghatékonyabb kommunikációs eszköz a rendezvények alatt.

Hozzátette: ha a SoundWatch jól vizsgázik, akkor a tervek szerint használni fogják más rendezvényeken is.

Mivel egy fesztiválon előfordul, hogy éppen hangos zene mellett nem lehet telefonálni, ezért egy gombnyomással egy előre megszerkesztett SMS-t tudunk küldeni a diszpécsernek, aki az abban szereplő kóddal be tud minket azonosítani. A díszpécser a gép előtt ülve látja a helyzetünket, így pontosan meg tudja mutatni a mentősöknek, hogy hova kell menniük segítséget nyújtani.Fülöp Zoltán szerint léteznek olyan alkalmazások, amik vészhelyzetekben nyújtanak segítséget, de nem találtak olyan rendszert, ami a Sziget Csoporthoz tartozó rendezvények adottságaira, a meglévő applikáció sajátosságaira szabható lett volna - ezért egészítették ki a fesztivál applikációját ezzel az egyedi megoldással. A rendszer alapját olyan, már jól bejáratott technikai megoldások biztosítják, mint az egyszerű telefonhívás, szöveges üzenet, és a térképes nyomkövetés. Ezeket a technológiákat kombinálva az idei évre továbbfejlesztett alkalmazásban sokkal hatékonyabban lehet vészhelyzeteket kezelni - akár három gombnyomással közvetlen segítséghez juthatnak a fiatalok.Ugyanakkor egy ekkora fesztiválon (tavaly öt nap alatt 165 ezer látogatót regisztráltak) gyakorlatilag mindenféle egészségügyi probléma előfordulhat. A látogatók javarészt rosszullét, leégés, szédülés, hányinger, ittas állapot és hőguta miatt fordulnak az önkéntesekhez vagy az egészségügyi szolgálathoz.Fülöp kiemelte: az újítás a GDPR vonatkozásban kiemelt figyelmet kapott, hiszen előfordulhat, hogy egy vészhelyzet során érzékeny adatokat kezelhetnek. Fontos, hogy csak a felhasználó kezdeményezésére követik a pozícióját, és minden teljesen anonimizálva történik.