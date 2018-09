Szombaton jelenik meg a 100 magyar topbor listája (x)

A cél megnevezni és bemutatni azt a száz magyar bort, amelyek a hazai és nemzetközi borversenyek eredményei, valamint a szakmai ajánlók javaslatai alapján összeálló mezőnyből a zsűri pontszámai alapján kiemelkednek. A legszélesebb merítés érdekében a mértékadó hazai és nemzetközi borversenyek legjobbjai (2017. július 1. - 2018. június 30. között lezajlott versenyek legalább aranyérmes borai) és a felkért szakmai ajánlók által javasolt tételek kerültek a zsűri elé, melynek tagjaiborászdiplomával rendelkező szakemberek, nemzetközi borakadémikusok.

Fotó: Szmodits Balázs

A zsűri elé a három kóstolási napon összesen 303 tétel került, amelyeket vakon kóstoltak és a nemzetközileg elfogadott 100 pontos skálán, szabadszavas borleírással kiegészítve a megadott érzékszervi bírálati és minőségi szempontok alapján értékelték a borokat. Minden zsűritag minden bort megkóstolt, a bírálat 2018 augusztusában zajlott.Többek közül ennek az eredményét mutatja be amagazin, amelynek a középpontjában a száz legkiválóbbnak ítélt bor listája és részletes leírása áll. Ezenkívül 11, hazánkban kiemelt figyelmet érdemlő kategória (pezsgő és habzóbor; illatos fehérbor; olaszrizling; furmint; késői szüretelésű édes bor; aszúbor; rozé; kékfrankos; bikavér; bordói házasítás; Villányi Franc) legjobbjait is bemutatja annak érdekében, hogy az olvasók a lehető legteljesebb képet kapják a magyar borokról.

Fotó: Szmodits Balázs

Listánk nem ígér bizonyosságot. Élményeket viszont igen. Arra biztatjuk olvasóinkat, állítsák össze saját toplistájukat. A régi kedvencek mellé fedezzenek fel újakat - izgalmas borvidékeket, sosem kóstolt szőlőfajtákat, újragondolt borkészítési eljárásokat, tudatos és elkötelezett borászokat

A kiadvány a toplistákon kívül a magyar bor jelenét és jövőjét mérlegelő tartalommal jelenik meg szeptember 22-én. A zsűri elnökének felkért britMaster of Wine mellett a zsűritagok is megosztják a kóstolón szerzett tapasztalataikat. A magyar borok nemzetközi potenciálját egy másik Master of Wine segítségével elemzik. A magazin a borgasztronómia és a borkultúra fejlődését, a bormarketing, a címketervezés és a borversenyek témakörét is alaposan körüljárja. A Neszmélyi borvidék pedig 24 oldalas önálló mellékletben mutatkozik be.- ajánlja a kiadványt az olvasók figyelmébefőszerkesztő.A magazin online felületén előjegyzésben már több száz példány elkelt; szeptember 22-től pedig az újságárusoknál és a Libri könyvesbolt-hálózat üzleteiben is megvásárolható. A listán szereplő borokkal az érdeklődők a Borkollégium mesterkurzusain, valamint a 2018. december 8-án megrendezésre kerülő Winelovers 100 nagykóstoló rendezvényen közelebbről is megismerkedhetnek.(x)