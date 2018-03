Felére zsugorodhat a világ legnagyobb alapja, ha beüt az újabb válság

Az alap múlt héten figyelmeztetett, hogy kezelt vagyonának 40%-át is elvesztheti egy piaci összeomlás esetén, főleg, ha a norvég korona menekülő devizaként még erősödne is. A másik probléma, hogy az olajárak globális gyengesége miatt a norvég kormány sokszor kénytelen hozzányúlni az alap vagyonához a kormányzati kiadások kiegészítésére. A szabályok szerint a norvég kormány az alap vagyonának 3%-át használhatja fel évente ilyen célokra. Idén mintegy 2,9%-ot használnak fel költségvetési célokra, ami 230 milliárd norvég koronával egyenlő.A norvég szakemberek közül sokan attól tartanak, hogy egy piaci összeomlás esetén a kormány rá lesz kényszerülve, hogy az eddigieknél nagyobb mértékben nyúljon az alap tartalékaihoz, hogy ellensúlyozhassa a csökkenő kormányzati bevételeket. A kormánynak dolgozó szakértő szerint nem elképzelhetetlen, hogy az alap akár 10%-ára is szükség lehet ilyen időkben.Az alap most 8000 milliárd norvég koronát, tehát mintegy ezermilliárd dollárt kezel, ezzel átlagosan 1,4%-os részesdéssel bír a világ összes tőzsdére bevezetett cégében. Az alap ezzel mára négyszer akkora vagyont kezelt, mint 2008-ban.