Fidelity: válság még nincs, de a béka feneke alatt van a cégek hangulata

Al-Hilal István, a Fidelity International magyarországi és romániai értékesítési igazgatója is előadást tart a Portfolio jövő heti IWS konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Fidelity minden évben körkérdést intéz globális elemzői csapatának tagjaihoz, hogy a válaszok segítségével "megmérje a vállalati szféra pulzusát". Az idén a vállalatok hangulata a felmérés bevezetése óta* nem látott mértékben romlott: a 2018-as 1,6-os értékről 0,6-re esett vissza. A magabiztosság figyelemre méltó csökkenése ellenére a Fidelity elemzői továbbra is óvatosan derűlátóan ítélik meg az előttünk álló évet: a nullánál magasabb hangulati mutató ugyanis javuló hangulatot jelez - tette hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International magyarországi és romániai értékesítési igazgatója.Ugyanakkor ez azt jelzi, hogy az érett szakaszában járó üzleti ciklus tovább lassul. A világ különböző tájain dolgozó elemzők harmada arról számolt be, hogy az ágazata lassuló vagy egyenesen recessziós időszakot él át (tavaly az ilyen válaszadók aránya mindössze 13% volt). Mindössze 20% érzékelt bővülést (a 2018-as 35%-kal szemben). Immár az elemzők 51%-a felelt igennel arra a kérdésre, hogy az üzleti ciklus végén járunk-e (2018-ban még 68%-uk a "nem" mellett voksolt).Az egy éven át egyre fokozódó kereskedelmi kardcsörgetés után, miközben a gazdasági növekedés 28 éve nem látott mélypontra süllyedt, nem csoda, hogy a Kínával foglalkozó elemzők ítélik meg a legnegatívabban az általuk vizsgált cégek kilátásait. Kína az egyetlen olyan térség, ahol a hangulati mutató negatív értéket (-0,4) vett fel. A Fidelity kínai vállalatokat vizsgáló elemzőinek 70%-a a tőkearányos megtérülés csökkenésére számít 2019-ben - az előző évi felmérés alkalmával ez az arány 29% volt.Nőnek az USA kormányának intézkedéseivel kapcsolatos aggodalmak is, és a várakozások szerint Trump vállalatokat érintő intézkedéseinek nettó hatása összességében negatív lesz. Globálisan az elemzők csaknem fele (45%) úgy ítéli meg, hogy Trump intézkedései kedvezőtlenül hatnak majd az általuk vizsgált ágazatra, ami komoly növekedés a tavalyi 13%-hoz képest, és még az egyötödöt se éri el azoknak az aránya, akik szerint a hatás pozitív lesz, szemben a tavalyi 38%-kal.Az egészségügy az egyetlen olyan ágazat, ahol az elemzői hangulat egymás után a harmadik évben következetesen javul. A mutató a 2018-as 1,1-es értékről 1,4-re javult, aminek fő mozgatórugói a tartós trendek, az idősödő népesség által a gyógykezelések által támasztott kereslet látványos növekedése és a fokozódó túlsúlyosság voltak.