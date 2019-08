Jelentős profitcsökkenésre készülhetnek az európai alapkezelők

Egy olasz tanácsadó cég becslése szerint az európai alapkezelők profitja a tavalyi 79 milliárd euróról 74 milliárdra csökken idén az egyre nagyobb árverseny, az aktívan kezelt részvényalapokból kiáramló tőke, valamint a passzív alapok térnyerése miatt.Nem sok jót jósol a cég a friss tőkebeáramlás tekintetében sem, a tavalyi 94,8 milliárd eurónyi tőkebeáramlást idén alig több, mint 46 milliárdra várják, mindeközben a profitmarzs a tavalyi 79 bázispontról 72-re csökkenhet 2019-ben.Az alapok közül az aktívan kezelt részvényalapok szenvedhetik el a legnagyobb profitcsökkenést, a tavalyihoz képest idén 10%-kal csökkenhet a profit a befektetők tőkekivonása miatt. Az elemzést készítő egyik szakértő szerint az aktívan kezelt alapoknak muszáj felmutatniuk valamit, hogy igazolják magasabb árképzésüket, amit a mostani alacsony hozamkörnyezetben egyre nehezebb magyarázni, ráadásul a passzívan kezelt alapok is nagyon jönnek fel rájuk.Vannak azért olyan alapkategóriák is, amelyek iránt élénk érdeklődés lehet a közeljövőben, és emiatt az alapkezelői profitban is egyre nagyobb hangsúlyt kanak majd, ezek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási hasznosságot előtérbe helyező, ún. ESG-alapok.