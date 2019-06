Kivonul Londonból a befektető, aki vagyonokat keresett a 2008-as válságon

Paulson azt tervezi, hogy a jövőben nem kezel külsős ügyfelek és befektetők számára pénzt, ezzel függhet össze a londoni iroda bezárása is, illetve azzal, hogy a helyi vezető is otthagyta a céget.A Paulson & Co 2016 végén kezdte el leépíteni londoni operációját, miután akkortájt több húzónév is távozott a cégtől. Ezzel függhet össze, hogy a 63 éves Paulson januárban már beszélt arról, hogy bizalmi vagyonkezelővé alakítaná át cégét, ebben saját és családja vagyonát kezelné. Kitért arra is, hogy az általa kezelt vagyon kevesebb mint negyede volt külső befektetőké, a cég által kezelt vagyon nagyjából 8,57 milliárd dollárt tesz ki.Paulson és cége akkor szerzett igazán nevet magának, amikor a 2008-as válság idején megjósolta az amerikai lakáspiaci válságot és sikeres befektetéseivel több milliárd dollárt nyert. AZ utóbbi években viszont kissé elpártolt tőle a szerencse, miután olyan gyógyszercégekre fogadott, mint az Allergan és a Valeant.