Kudarcot vallanak Amerika meghódításában az európai alapkezelők?

Az európai szolgáltatók között csak kevésnek van érdemi jelenléte a tengerentúlon, még a legnagyobb európai alapkezelő, az Amundi is "csak" 62 milliárd dollárnyi vagyont kezel az USA-ban, ami elenyésző az ottani 39 ezermilliárd dolláros piachoz képest.Mindeközben az amerikai alapkezelőnek már korántsem ennyire nehéz megjelenniük az európai piacon. A BlackRock és a Vanguard is domináns szerepelő lett a kontinensen, a befektetési alapokba folyó pénzek jelentős részét ez a két amerikai alapkezelő viszi el.Az USA-ban az is nehezíti az európai alapkezelők dolgát, hogy egy érett és erősen versenyző piacról van szó, ráadásul az aktívan kezelt alapok piacára minden eddiginél nehezebb betörni, mivel rengeteg pénz áramlik a passzívan kezelt alapokba. A tengerentúlon ez már ott tart, hogy a passzívan kezelt részvényalapok által kezelt vagyon akkora, mint az aktívan kezelt társaikban - derült ki a Morningstar adataiból.Az európai alapkezelők közül egyelőre olyan szolgáltatók tudtak megjelenni az amerikai piacon, mint a Schroders, a Baíllíe Gifford, az Amundi, a Natixis és az Allianz, utóbbi a Pimco felvásárlásán keresztül.A szakértők szerint az is nehezíti az európai alapkezelők amerikai piacon való megjelenését és erősödését, hogy a befektetők a hazai alapokat részesítik előnyben. A pénzügyi tanácsadók a portfóliók mintegy harmadát amerikai részvényekbe fektetik, és csupán 10% jut globális befektetési termékekbe.