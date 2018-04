Mesés vagyonok felett őrködnek a világ leggazdagabb országai

A 2017-et megelőző két évben az állami vagyonalapok kezelt vagyona csak lassú növekedést, illetve stagnálást mutatott az alacsony kamatok, az alacsony olajárak és a volatilis részvénypiacoknak köszönhetően, tavaly azonban a piacok látványos emelkedése a vagyongyarapodásnak is jót tett.Globális szinten az állami alapok által kezelt vagyon továbbra is koncentrált, a 10 legnagyobb alap 5,49 ezer milliárd dollárt, tehát teljes vagyon 74%-át kezeli. Jó hír azonban, hogy az alapok 71%-a az elmúlt 12 hónapban növekvő vagyonról számolt be, ez az arány 2016-ban még 51% volt.A jelentés emlékeztet arra, hogy néhány olajtól függő országnak az utóbbi években többször is meg kellett csapolnia állami alapjának vagyonát, hogy az állami kiadásokat fedezni tudja, miután az olaj ára jelentősen visszaesett.Továbbra is a norvégok alapja a legnagyobb állami vagyonalap a világon, teljes kezelt vagyona 1,06 ezer milliárd dollárt tesz ki. Az elmúlt egy évben elkönyvelt 866 milliárd dollárnyi globális vagyonnövekmény ötöde a norvég alaphoz köthető, amely elsősorban a részvénypiaci portfóliójának köszönheti a vagyongyarapodást.A norvég alap mellett a kínai állami alap is jelentősen nőtt, ez esetben a vártnál erősebb kínai gazdasági növekedés segített. Mindeközben az orosz vagyonalapot 2018 elején megszüntették, miután a pénzügyminisztérium az alap teljes vagyonát felhasználta arra, hogy betömje a költségvetési hiányt.