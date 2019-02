Nagy ajándékot kapnak a brit alapkezelők néhány EU-s országtól

Néhány EU-s ország, köztük Franciaországgal, Németországgal, Olaszországgal és Hollandiával,úgy döntött, hogy nemzeti törvényeiket úgy alakítják, hogy a brit alapkezelők még egy megállapodás nélküli Brexit esetén is kezelhessék a külföldi ügyfeleik pénzét.A brit szolgáltatók legalább 1800 milliárd fontnyi vagyont kezelnek EU-s ügyfeleiknek, így a mostani döntés fontos lépés a normál üzletmenet fenntartásához. A brit kormány múlt hónapban elfogadott olyan átmeneti engedményrendszert, amellyel az EU-s alapkezelők továbbra is értékesíthetik termékeiket az Egyesült Királyságban a Brexit után is.