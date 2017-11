Soros fiai is beszállnak az apjukat elhagyó befektető ötletébe

A 37 éves Jariton a Soros Fund Managementnél is latin-amerikai részvénybefektetésekkel foglalkozott egészen májusig. Új alapja a tervek szerint februárban indul 250 millió dolláros kezdőtőkével, a források szerint Jonathan és Robert Soros is beszáll apjuk volt dolgozójának alapjába.A rendelkezésre álló információk alapján az alap argentin, brazil és mexikói részvényekkel kereskedik majd elsősorban, a hedge fundnak New Yorkban, Buenos Airesben és Sao Pauloban is lesz irodája.A hedge fund befektetések a feltörekvő piacokon az utóbbi időben nagyon felfutottak, a harmadik negyedév végével összesen már 223 milliárd dollárnyi tőke áramlott ide, ami 11%-kal haladja meg az egy évvel ezelőtti szintet. A feltörekvő piacokba fektető 1145 hedge fundnak kevesebb mint 10%-a fókuszál Latin-Amerikára, miközben a térség az elmúlt negyedévben 10,3%-ot hozott, többet, mint bármely másik régió.