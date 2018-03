Szembemennek a világgal az európai befektetők: oda tesznek pénzt, ahonnan más inkább menekíti

Az alapkezelői piac kihívásairól és az idei évben rejlő lehetőségekről is szó lesz a Portfolio közelgő, a befektetéseket, vagyont és megtakarításokat érintő konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

A vállalati bevételek erőteljes növekedése az EKB kötvényvásárlási programja is hozzájárult az európai befektetési alapok sikeres értékesítéséhez tavaly, a 729 milliárd eurónyi tőke 80%-kal magasabb, mint a legutóbbi rekord, amit 2014-ben állított fel a szektor.A BlackRock már ötödik éve a legtöbb ügyfélpénzt begyűjtő alapkezelő Európában, a pénzpiaci alapokon kívül a szolgáltató alapjai közel 90 milliárd eurónyi nettő tőkét vonzottak be. A passzívan kezelt alapok, köztük az ETF-ek, 163 milliárd eurót gyűjtöttek, ami több mint kétszerese a 2016-os adatoknak.A passzív alapok előtörésétől függetlenül az aktívan kezelt alapok népszerűsége továbbra is megvan Európában, ezek az alapok összesen 566 milliárd eurónyi tőkét vonzottak be. Mindezek közül a Pimco GIS kötvényalapja lett a legkeresettebb, összesen 43 milliárd eurónyi tőkét gyűjtött tavaly.Az Amundi 26,4 milliárd eurós tőkebeáramlásával a harmadik legnépszerűbb alapkezelő lett Európában. A negyedik az Intesa Sanpaolo alapkezelője lett 23 milliárd euróval, míg az ötödik helyet a UBS csípte meg közel 19 milliárddal. Az öt legnépszerűbb alapkezelő összesen több mint harmadát zsebelte be a teljes európai piac nettó tőkebeáramlásának 2017-ben.