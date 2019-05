Alig használják, mégsem vezetik ki a britek a pennyket

Még 2016-ban közölt egy statisztikát a brit királyi pénzverda arról, hogy az egy- és kétpennys érmék hatvan százalékát csak egyszer használják, 8%-ukat pedig egész egyszerűen kidobják az emberek. Ennek apropóján kezdték vizsgálni, hogy szükség van-e egyáltalán ezekre az érmékre, az eredményt pénteken jelentették be, hogy biztosítják a készpénz jövőjét. űA pénzverde azt nem jelentette be, mennyibe kerül nekik egy penny előállítása, így azt sem lehet tudni, mennyit lehetne spórolni az eltörlésükkel. Az állami szerv mindössze annyit közölt, hogy egy egypennys érme előállítási költsége kevesebb, mint egy penny.A készpénz jelenleg az összes fizetés 34%-át teszi ki a szigetországban, ezzel alig lemaradva második a betéti kártya mögött. Egy felmérés szerint az emberek 68%-át nem érdekli, hogy eltörlik-e a legkisebb értékű érméket, a pénzügyminiszter szerint viszont 2,2 millió ember továbbra is a készpénzre van utalva, főleg az idősebbek és a vidékiek.