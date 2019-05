100 millió dollárt mosott Észak-Koreának három kínai nagybank

A végzést még március 18-án adta ki Beryl Howell, washingtoni bíró, az igazságügyi minisztérium viszont csak most tette nyilvánossá.A nyilvánossá tett dokumentumokból számos lényeges információt kihúztak a hatóságok, annyit lehet tudni, hogy egy hongkongi központú, Észak-Korea által üzemeltetett vállalatról van szó, viszont sem ezt, sem a három érintett bankot nem nevezték meg. Állítólag mindhárom bankban élvez tulajdonrészt a kínai állam, kettőnek a háromból amerikai leányai is vannak.Az amerikaiak 2017 decembere óta vizsgálják a három bankot, azzal gyanúsítják őket, hogy az Észak-Korea atomfegyver-programjait célzó szankciókat megsértették, emellett pénzmosással és az amerikai banki titoktartási szabályok megsértésével is vádolják őket.Összesen 105,34 millió dollárt segítettek mozgatni a kínai bankok, ennek nagy részének átmozgatásában amerikai levelezőszámlákat is használtak.A dokumentumok kiadására először az igazságügyi minisztérium kérte meg a kínai bankokat, bírói végzés azonban csak most született, mivel a pénzintézetek nem bizonyultak együttműködőnek.