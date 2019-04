175 millió eurót mostak tisztára orosz bűnözők a legnagyobb német bankban

Az orosz pénzmosási ügyleteket, amelyet 20 milliárd dollárra becsülnek, egy újságírókból álló, bűnügyekre és korrupcióra fókuszáló szervezet leplezte le 2017 márciusában. Ennek egy része a Deutsche Banknál feltárt 175 millió euró.A mostani pénzmosási ügybe úgy keveredhetett bele a német bank, hogy korábban egy moldovai és lett bankkal is kapcsolatban állt, utóbbi a Trasta Komercbanka. A két kelet-európai bankot orosz bűnözők arra használták, hogy fiktív hiteleken keresztül mossák tisztára az eurózónában az Oroszországban szerzett pénzeket. A Deutsche Bank levelezőbankja volt a két másik banknak, így segítséget nyújtott azok határon átnyúló fizetési ügyleteihez.A Deutsche Bank belső vizsgálata kiderítette azt is, hogy az orosz pénzmosási ügyben 2581 magas kockázatú entitással álltak kapcsolatban, akik közül 30 a Deutsche Bank konkrét ügyfele volt. Ezeknek a magas kockázatú személyeknek/entitásoknak végzett tranzakciók összesen 175 millió eurót tettek ki, ebből 47,4 millió dollár kötődött az USA-hoz.A német nagybanknál nem ez az első ilyen pénzmosási botrány, a pénzintézetet a Danske Banknál feltárt pénzmosási ügyekkel is kapcsolatba hozták, emiatt az amerikai és európai hatóságok is vizsgálódnak.Még 2017 januárjában a Deutsche Bank 630 millió dollárt fizetett ki bírságként, amiért segédkezett 10 milliárd dollár tisztára mosásában Oroszországhoz kapcsolódóan.