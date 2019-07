2400 milliárd jüannyi tőkehiánnyal küzdenek a kínai bankok

Az elemző hozzáteszi: a jelentős tőkehiány ellenére a kínai pénzügyi rendszer egyébként stabilabb, mint néhány évvel ezelőtt volt, köszönhetően elsősorban a felügyelet árnyékbankokkal és rossz hitelekkel való küzdelmének. Instabilitás szempontjából szerinte 2016-ban volt a mélypont, amikor úgy gondolta, hogy akár össze is omolhat a kínai bankrendszer. A mostani haladás jó irány, de az elemző szerint több vagyonkezelő cégnek kellene részt vennie a tisztításban és a rossz hitelek azonosítási szabályain is változtatni kellene.A kínai bankrendszer stabilitásával kapcsolatos aggályok egyébként befektetői szinten idén májusban erősödtek fel, amikor a Baoshang Bank feletti irányítást váratlanul átvette az állam. A héten az állami tulajdonban lévő Industrial and Commercial Bank of China mentett meg egy kisebb pénzintézetet - ezután pedig amiatt kezdtek el aggódni a befektetők, hogy az állami bankokat használja majd a kormány ahhoz, hogy "kipucolja" a bankszektort.