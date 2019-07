50 millió dollárt fektettek az Atom Bankba

Az Atom Bank nem tette közzé hivatalos értékét a tőkebevonás után, de az elnemzők körülbelül 530 millió fontra értékelik, így még viszonylat kicsinek számít.A forrásbevonást a BBVA spanyol pénzintézet vezette, amely az előző, 149 millió fontos bevonási kört is, részt vett benne a Toscafund, a Woodford Patient Capital Trust és a Percitus LLP körébe tartozó alapok.A friss tőkét a pénzintézet országos terjeszkedésre és a személyzetének bővítésére akarják használni, valamint egy új betétfajtát is elindítanának.Az Atom Banknak egyébként nemcsak a nagybankokkal, hanem az olyan, gyorsan hízó startupkkal is versenyeznie kell, mint a Monzo, a Revolut vagy az N26.