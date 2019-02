56 millió eurót zsebelt be egy svéd startup

A forrásbevonást az amerikai Venture Partners vezette, részt vett benne többek közt a Sunstone, a SEB, a Nordea Ventures és az ABN Amro Digital Impact Fund is. A kockázati tőkéseken kívül a Revolut alapítója, Nikolay Storonsky is befektetett a Tinkbe.A startup egy bankszámla aggregátorként látta meg a napvilágot, most a PSD2-nek köszönhetően szélesíteni próbálja szolgáltatáskörét. Négyféle technológiát ajánlanak a bankoknak, a számlaaggregátori szolgáltatáson felül fizetési rendszerekkel, vagyonkezeléssel és adatfeldolgozással is foglalkoznának.A forrásbevonás után a Tink értékeltsége 240 millió euróra hízott, a befolyt pénzt főleg európai terjeszkedésre akarják használni.