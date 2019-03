7 kérdés, 7 válasz az OTP új menedzsment-struktúrájáról

Miért lehet szükség az elnöki és a vezérigazgatói pozíció különválasztására?

Csányi Sándor teljesen elengedné a cég irányítását?

A pozíciók szétválasztásával elkezdődik a fiatalítás az OTP-nél?

Mi lehet a felosztás a feladatokban a két vezető között?

Ki lehet az új vezérigazgató?

Akkor a közgyűlés után új vezérigazgatója lesz az OTP-nek?

Örüljenek a részvényesek?

Csányi Sándor jövő szerdán lesz 66 éves. Bogsch Erik, a Richter legendája 70. születésnapjáig vezérigazgatta a gyógyszercéget, aminek azóta is operatív elnöke. Ha az OTP ezen az úton halad, akkor még van minimum négy éve a pozíciók különválasztására (hogy aztán utána is aktívan vegyen részt a bank életében), ugyanakkor a közgyűléssel már addig is meg lehet szavaztatni az elméleti kereteket. Itt le is zárhatnánk a cikket, de érdemes továbbgondolni. Sokan mondhatnák, hogy erre a lépésre akár már sor kerülhetett volna korábban, mert egyrészt a bank mostanra jóval nagyobb és összetettebb lett, mint amilyen mondjuk egy évtizede volt, másrészt az elnök-vezérigazgató Csányi Sándor több területen is sikeres, energiáit a bank mellett a sportvezetői feladatok és más vállalkozásai is lekötik. A bankcsoport jelenleg 9 országban 18,4 millió ügyfelet szolgál ki, és az elmúlt hónapok bankvásárlásaival további 2 országba lépett be, ennyi operáció felügyelete rengeteg energiát felemészt. Az agrárcégcsoporttal együtt egy ekkora konglomerátum irányítása aktív tárasági életet kíván meg az elsőszámú vezetőtől, a futballvezetésben betöltött pozíciók (UEFA vb-tag, UEFA- és FIFA-alelnök) vagy a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség tiszteletbeli elnöki pozíciója (ahol szintén tiszteletbeli elnök Vlagyimir Putyin) politikai, gazdasági kapcsolatok kiépítését is szolgálja, ami fontos, hiszen több országban a bankok komoly adóztatással szembesülnek (lásd most éppen Románia), kapcsolatok nélkül a régióban bankot menedzselni lehetetlen. Ráadásul az OTP vezetőjének munkája a networkingen túl másról is szól, a bankcsoportnak van több mint 1400 bankfiókja, közel 36 ezer alkalmazottja, aktív akvizíciós politika, ráadásul egy olyan technológiai átalakulás is zajlik a szektorban, amivel legfelsőbb vezetői szinteken kell foglalkozni. Ugyanakkor a piac egyértelműen megmutatja, hogy szereti-e az egyszemélyben betöltött két pozíciót, meg a focit, meg az agrárt. Rá kell nézni a tőzsdére, 12 000 forint felett az árfolyam. A tények makacs dolgok, az OTP rendkívül sikeres bank.Erős a gyanúnk, hogy nem, de a módosítási javaslatok is ezt erősítik meg. Csányi eddig is erős vezetőkön keresztül irányította a bankcsoportot, ebben nem lesz változás, hiszen topmenedzseri HR-ügyekben továbbra is az elnök dönt, a vezérigazgatóval és a vezérigazgató-helyettesekkel kapcsolatos munkáltatói jogokat az igazgatóság az igazgatóság elnöke útján gyakorolja, a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek kinevezéséhez, és a kinevezés visszavonásához az igazgatóságot előzetesen tájékoztatja. Illúzióink ne legyenek, ha Csányi Sándor lemondana minden pozíciójáról és a padlásszobába költözne, akkor is ő irányítaná a bankot.Az már régen elkezdődött, hiszen a bank igazgatóságában és a leánybankok élén is találunk fiatal, tehetséges szakembereket. A generációváltás nem egyik pillanatra történik az OTP-nél, az már évek óta zajlik.Az már a közgyűlési előterjesztésekből is látszik, hogy Csányi a top menedzsmentet érintő HR-döntéseket akkor is magánál tartja, ha már csak elnök lesz. vagyis gyakorlatilag azon keresztül irányítja majd a bankcsoportot. A vezérigazgató feladata lesz az OTP operatív irányítása, ő felel azért, hogy az elmúlt években megvett bankokat integrálják a cégcsoportba, és az ő irányítása alatt történik majd a következő évek akvizícióinak levezénylése.Nem sok nagyobb people manager van ma Magyarországon, mint Csányi Sándor, az OTP-vezér szereti a versenyt, nagy valószínűséggel versenyhelyzetet teremt a vezérigazgatói pozícióért is. Az OTP menedzsmentje nagyon erős, ezért nem gondoljuk azt, hogy a pozíciót kívülről töltsék be, nagy valószínűséggel az OTP felsővezetéséből kerülhet ki az új vezérigazgató. És hogy ki lehet az? A kérdés megválaszolása nem egyszerű, hiszen ha csak a bank igazgatóságában körbenézünk, több esélyes jelöltet találhatunk. Ha most lenne a döntés, lenne tippünk, de nem most lesz.Egyelőre valószínűleg nem, hiszen a közgyűlési döntés csak az elnöki és a vezérigazgatói pozíció különválasztásának lehetőségét teremti meg, a vezérigazgató személyéről akár évekkel később születik döntés. Az ilyen súlyú pozíciók betöltése nem egyik pillanatról a másikra dől , elképzelhető, hogy Csányi ezzel a lépéssel csak a versenyt nyitja meg a potenciális jelöltek között és majd 70 éves korában dönt.Véleményünk szerint alapvetően igen, hiszen az elmúlt 20 éve egyik legsikeresebb európai bankvezére továbbra is vezetője lesz a banknak, ráadásul látszik, hogy aktívan gondolkoznak rajta, hogy a generációváltást lemenedzseljék.