A bolgár és az ukrán bank húzza az OTP-t

Vártnál magasabb bevétel és profit

Közel 5 milliárd forinttal magasabb lett az OTP összes bevétele, mint amire az elemzők számítottak, annak ellenére, hogy a kamat, - díj- és jutalékbevételek szinte hajszálra úgy alakultak, ahogy azt az elemzők előre jelezték, úgyhogy a különbséget az egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek soron kell keresni, az egyébként 51 százalékkal 19,8 milliárd forintra ugrott. A működési költségek a várt felett alakultak, az működési eredmény azonban még így is közel 3 százalékkal, vagy 3 milliárd forinttal meghaladta az elemzői várakozásokat. A banknál a kockázati költség is a vártnál kevesebb volt, így, a korrekciós tételek nélkül számított adózott eredmény közel 5, a konszolidált adózott eredmény pedig közel 4 százalékkal magasabb lett, mint amit az elemzők előre jeleztek.

Új bankok

Megugrott a bevétel és a profit

Az OTP az elmúlt hónapokban több pénzintézetet is megvásárolt a régióban, ezek számai a pénzügyi zárásokkal egymás után jelennek majd meg a bank kimutatásaiban. Az első negyedévben az OTP mérleg- és eredménykimutatása már tartalmazta az új bolgár bank, az Expressbank (és leányvállalatai) háromhavi eredményét és március végi mérlegadatait, és a SocGentől megvett albán bank mérlegét. Az albán tranzakció pénzügyi zárására 2019. március 29-én került sor, így az első negyedéves albán eredmény még nem jelenik meg a bankcsoport eredménykimutatásában, az közvetlenül a csoport saját tőkéjével szemben került elszámolásra.A bankcsoport összes bevétele 16 százalékkal közel 240 milliárd forintra emelkedett, ez új negyedéves rekord. A növekedés nagy része azzal magyarázható, hogy a csoport számaiban már a bolgár Expressbank eredményei is megjelennek, de 9 százalékkal, több mint 8 milliárd forinttal a magyar alaptevékenység bevételei is nőttek, és forintban nézve az ukrán bank bevételei is jelentősen emelkedtek (+59%, +5,5 milliárd forint). A magyar banknál a kamat, díj- és jutalékbevételek is jelentősen emelkedtek, a kamatbevételek növekedéséhez a hitelvolumenek organikus növekedése és az ügyfélbetétek bővülése nyomán befolyó likviditás kihelyezése is hozzájárult, a nettó díjak és jutalékok növekedése pedig azzal magyarázható, hogy a növekvő forgalom és volumenek hatására javultak a betéti- és pénzforgalmi, és a kártya jutalékbevételek. Az ukrán banknál forintban a nettó kamatbevétel 73, a díj- és jutalékbevétel 36 százalékkal nőtt, de hrivnyában is 56 illetve 23 százalék volt a bővülés, a nettó kamateredménynél a hitelállományok növekedése és a nettó kamatmarzs megugrása segített, a díj- és jutalékeredmény emelkedése mögött a vállalati és a hitelkártya díjbevételek növekedése állt. Csoportszinten az egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek negyedéves alapon 5,1 milliárd forinttal, 35 százalékkal nőttek, ebből közel 1 milliárd forint az Express Csoporthoz kapcsolódik, emellett a magyar alaptevékenység egyéb nettó nem kamatjellegű bevételei 2,5 milliárd forinttal nőttek.

Az Expressbank számaival együtt a bolgár operációban volt a legnagyobb a teljesítő hitelállomány negyedéves bővülése, de nőtt az állomány többek között a montenegrói, az ukrán és a román banknál is, miközben mérsékelten zsugorodott a magyarországi, a horvát és a szlovák operációban.

Csoportszinten a marzsok stabilizálódtak, a csoporton belül javult a magyar alaptevékenység, az ukrán, a horvát és a montenegrói bank kamatmarzsa, de csökkent a kamatmarzs az orosz, a bolgár és a román operációban. A negyedéves marzs az Expressbank csoportba kerülésének hatása nélkül negyedéves alapon 4 bázisponttal javult volna.

Nem csak a bevételek, de a működési költségek is emelkedtek a csoportnál, év/év alapon 15, árfolyamszűrten és az Express Csoport nélkül 11 százalékkal. A költségeket az IT és digitális fejlesztések mellett főleg a bérinfláció növelte, Magyarországon például a pénzügyi szektorban a január-február hónapok átlaga alapján éves alapon 10 százalékos volt a nominális bérnövekedés, de az alkalmazotti létszám is nőtt, a magyar alaptevékenységben éves alapon 5 százalékkal.

A befektetők számára érdekes lehet, hogy az akvizíciók után a menedzsment által ígért szinergiahatások hogyan realizálódnak. A horvát banknál ennek már vannak jelei: az első negyedéves költségszint árfolyamszűrten éves bázison 11, negyedéves bázison 6 százalékkal csökkent. A tavaly bezárt 52 fiók és az idei első negyedévében 366 fővel (-15%) tovább csökkenő alkalmazotti létszám is csökkentette a működési költségeket. A költségszinergiák jelentkeztek többek között a hardver- és irodafelszerelési, ingatlan- és telekommunikációs, valamint az ATM és POS hálózat üzemeltetési költségein elért megtakarításokban is.A kockázati költségek szintje csoportszinten 6,2 milliárd forint volt, itt két dolgot érdemes megjegyezni: egyrészt a magyar alaptevékenységben 6,6 milliárd forintnyi pozitív összeg jelent meg ezen a soron, másrészt az orosz banknál rubelben 54, forintban 46 százalékkal nőttek a kockázati költségek.

A csoport profitja 12 százalékkal 72,6 milliárd forintra emelkedett, ez új első negyedéves rekord. Az alaptevékenység közel 40 milliárd forintot szállított, de amit érdemes kiemelni, az a bolgár bank, az Expressbankkal megtámogatott operáció 17,4 milliárd forintos adózott eredményénél csak egyszer, 2015 elején ért el magasabbat a bank. A negyedévben erős volt még a horvát (8,2 milliárd forint) és az ukrán bank (8,3 milliárd forint) is, utóbbi profitja új rekord.

A bankcsoport saját tőke arányos megtérülése éves és negyedéves bázison is csökkent.

Leánybankok

A külföldi bankok közül néhányat érdemes külön is kiemelni: a bolgárt azért, mert most már az Expressbank számaival együtt látjuk a teljesítményét, az ukránt azért, mert rekordprofitot ért el, az albánt pedig azért, mert a csoport mérlegében már megjelentek a számai.Január 15-én megtörtént az Expressbank tranzakció pénzügyi zárása, az OTP Csoport első negyedéves kimutatásai már tartalmazzák az új bank számait is. A bolgár operáció 17,3 milliárd forintos korrigált nyereséget termelt, ebből az Express Csoport 5,2 milliárd forintot adott. Az új bolgár bankkal a bruttó hitelek negyedéves bázison árfolyamszűrten 60, a teljesítő hitelek 65, a betétek 46 százalékkal nőttek. Jelenleg már a bolgár bank adja az OTP Csoport mérlegfőösszegének, bruttó hitel- és betétállományának 22 százalékát, és saját tőkéjének negyedét.Az ukrán OTP az első negyedévben 8,3 milliárd forintos, rekord nagyságú adózott eredményt ért el, éves alapon 42, negyedéves bázison 34 százalékkal nőtt a profit. Ebben részben a bevételek emelkedése, részben pedig a kockázati költségek csökkenése játszott szerepet. Hrivnyában a nettó kamatbevétel 56, a nettó díjak és jutalékok 23 százalékkal nőttek, előbbinél a hitelállományok növekedése és a nettó kamatmarzs 2,6 százalékpontos javulása, utóbbinál a vállalati és a hitelkártya díjbevételek növekedése hatott pozitívan. A bevételek megugrásával párhuzamosan a működési költségek hrivnyában "csak" 21 százalékkal emelkedtek, ezek eredőjeként a működési eredmény hrivnyában 56 százalékkal nőtt. Kockázati költség soron minimális összeg áll, részben ez is okozta, hogy a bank a negyedévben 8,3 milliárd forintos rekordprofitot szállított.

Nem drága az OTP

Az albán tranzakció pénzügyi zárása idén március 29-én történt meg, ezért az első negyedéves albán eredmény még nem jelenik meg a csoport eredménykimutatásában, az közvetlenül a csoport saját tőkéjével szemben került elszámolásra. Az OTP Csoport mérlegében azonban már megjelennek az albán bank számai: a konszolidált mérlegfőösszeg 218 milliárd forinttal, a teljesítő (DPD0-90) hitelállomány 121 milliárd forinttal, a betétállomány pedig 176 milliárd forinttal nőtt. A bank nettó hitel/betét mutatója 70%-os. A teljesítő (DPD0-90) hitelállomány közel fele lakossági kihelyezés, ennek nagy része jelzáloghitel, 53 százaléka vállalati, a maradék pedig mikro- és kisvállalkozói hitel. Az albán bank kicsi a csoporton belül, a mérlegfőösszeg, a hitel- és betétállomány 1,3-1,4 százalékát, a saját tőke 1,1 százalékát adja.Az OTP P/BV alapon már évek óta magas szorzón forog, amit azonban a bank magas saját tőke arányos megtérülése is indokol.

P/E alapon az OTP inkább olcsó, főként ha figyelembe vesszük, hogy az elemzői várakozások alapján a bankcsoport profitja a tavalyi közel 1 milliárd eurós rekordszintről tovább emelkedhet a következő években.