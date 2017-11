A CSOK-nál is elengedne egymilliót a kormány

A meglévő lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelekből, illetve az újonnan felvett lakáscélú hitelekből engednek el 1-1 millió forintot új gyermek születése esetén.

Minden 2018. január 1-je után megszülető 3. és további gyermek után igényelhető, meglévők vagy 1. és 2. gyermekek után nem.

17 milliárdos kiadással számol a kormány jövőre (ez évi 17 ezer gyermeket jelentene), de ez felülről nyitott keretösszeg.

A bankokkal egyeztették a lépést, ők ezt előtörlesztésként számolják el, előtörlesztési díjukat az állam fizeti.

Azon gyermekek után is igényelhető, amelyek "még csak úton vannak" (a terhesség 12. hetétől) vagy örökbefogadottak.

Novák Katalin közölte, az elengedést a járási hivatalokban lehet igényelni és már a várandósság ideje alatt be lehet adni a kérelmeket. Elmondta azt is, hogy a már meglévő hitelek esetében nem csak a lakáscélú jelzáloghitelek csökkentésére lehet igénybe venni a lehetőséget, hanem mindenfajta jelzáloghitelre, a jövőben felvett hitelek esetében azonban csak a lakáscélúakra vonatkozik majd az elengedés.Az erről szóló kormányrendelet megjelenéséről tegnap számoltunk be, a jövő januártól hatályos jogszabály fontosabb pontjai:További részletek itt: