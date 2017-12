A Deutsche Bank után a BNP Paribas is önként fejet hajt

Mi az a rendszeres internalizáló (Systematic Internalizer, SI)?

A rendszeres internalizáló szerepkör kialakítását, mint sok mást is, a 2008-as válság és annak tanulságai hívták életre, az SI már a MIFID 1-ben is szerepelt. Lényegében ezzel kívánják szabályozottabb mederbe terelni a felügyeleti szervek a nagybankok sajátszámlás kereskedéseit.



Miközben a tőzsdéken és egyéb kereskedési helyszíneken az ügyfelek megbízásait igyekeznek párosítani, addig az SI platformokon az ügyfelek eladási vagy vételi megbízásait közvetlenül is tudják teljesíteni. A bankok saját tőkéjüket is felhasználhatják az ügyletek teljesítésére vagy készleteket is felhalmozhatnak az ügyfelek igényeinek kielégítésére.



A rendszeres internalizáló szerepkört azonban sok bírálat érte, sokak szerint ez csak egy nagyobb teret engedett a bankoknak a "dark trading"-re, lényegében egyes részvényügyeleteket olyan platformon hajthatnak végre, amelyekre a piacnak, de sok esetben még a felügyeleti szerveknek sincs rálátása.



Nem véletlen, hogy a MiFID 1-ben leírtakhoz képest a MiFID 2-bne több helyen is szigorítanak az SI szerepkörön és kötelezettségeken. Egyrészt előírják, hogy csak az lehet rendszeres internalizáló, aki az ügyfélmegbízások végrehajtásakor jelentős nagyságrendben kereskedik saját számlára rendszeresen és szervezetten. A gyakoriságot és rendszerességet a tőzsdén kívüli kötések számával kell mérni, és mindezt a Felügyeletnek is jelenteni kell.

Oliver Osty, a BNP Paribas globális piaci részlegének vezetője a közleményben kifejti, örül, hogy még a MiFID 2 által meghatározott szeptember 1-jei határidő előtt szeretne megfelelni a bank a rendszeres internalizálókra vonatkozó előírásoknak, a tervek szerint már az uniós irányelv januári életbe lépésétől fogva.A francia nagybank előtt, még októberben a nagybankok sorában elsőként a Deutsche Bank jelentette be , hogy már januártól meg szeretne felelni az SI-kre vonatkozó előírásoknak