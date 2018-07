A fiatalok 68%-a bánja, hogy saját lakást vásárolt

Az Egyesült Államokban a 21-34 évesek kb. 40%-a rendelkezik saját lakással - derül ki a Bank of the West felméréséből, közülük mintegy 68% valamit megbánt a lakásvásárlással kapcsolatosan.A fiatalok körülbelül negyede pénzügyi aggályok miatt mutat megbánást, harmaduk ugyanis hozzányúl nyugdíjcélú megtakarításához, hogy az ingatlannal kapcsolatos költségeket fedezni tudja, melyet később sokan meg is bánnak.Gyakran előfordul az is, hogy a fiatalok minden pénzüket betolják a lakásvásárlásba, melynek következtében nem marad pénzük arra, hogy a beköltözés után felmerülő költségeket fedezni tudják.A felmérésből kiderül az is, hogy a lakásvásárlók mintegy fele nem elégedett azzal a lakással, amit megvett. Főleg a felmerülő sérülések frusztrálják a fiatalokat, míg mások úgy gondolják, családjuknak mégsem megfelelő a választott ingatlan.