A mexikóiak harmadának nincs bankszámlája

Arturo Herrera, az ország helyettes pénzügyminisztere korábban azt nyilatkozta, hogy a szegénység és a lassú gazdasági növekedés elleni harcban a legnagyobb ellenségük a banki lefedettség hiánya. Herrera szerint a bankok és fintechcégek felelőssége is a helyzet orvoslása."Létre kell hoznunk egy olyan alapvető infrastruktúrát, amely segít az embereknek, illetve az intézményeknek, hogy pénzügyi tranzakciókat végezzenek egymással, még az ország legelszigeteltebb részeiben is," mondta a politikus.Az infrastruktúra kiépítésében telekomcégek és boltok is segítenének, melyekkel már tárgyalást kezdeményezett a kormány. Azt is vizsgálják, hogy reformálhatnák az ország fintechtörvényét, melyet a kongresszus márciusban fogadott el.