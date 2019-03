A Takarékbank ringbe száll a Budapest Bankért

Ez egy jó kérdés, olvassuk a sajtót, olvassuk a híreket. Mi azt gondoljuk, hogy minden lehetőséget meg kell vizsgálni (...) Amikor egy szép leány kikerül a piacra, ha majd lehetőség lesz, akkor kérőként lehet, hogy megmérettetjük magunkat. Én azt gondolom, hogy fontos és nagyon előremutató az, hogyha a magyar bankrendszert erősítő rendszerekben lehet gondolkodni, ezt nekünk figyelembe kell venni, és

nem szabad elmenni a kihívások mellett, hogyha egy ilyen szép leány van a placcon.

A "részt vesznek a Budapest Bank privatizációjában?" kérdésre az Inforádió Aréna c. műsorában Vida József azt válaszolta,A csoport teljesítménye jó, de tulajdonsoi szemmel lehetne még jobb. A digitális oldalt is fejlesztenünk kell, el kell jutnunk mindenhova, csak fiókokkal nem tudjuk felvenni a versenyt - mondta Vida József, majd hozzátette, hogy vidéken is 15 kilométeren belül legalább egy fiókkal rendelkeznek majd. "Trendivé kell tennünk a bankolást, a közös arculat ebben sokat segít, országosan ismertté váltunk".