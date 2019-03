Akár te is elvesztheted nyáron a bankszámlád feletti irányítást

A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-ig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi ügyfelükről. Ennek hiányában 2019. június 27-től az adott bankok, takarékszövetkezetek vagy egyéb kötelezett pénzügyi intézmények nem teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait.A Pmt. megváltozott szabályai értelmében a pénzügyi intézményeknek rendelkezniük kell a lakossági ügyfelek törvényben előírt személyes adataival, valamint a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányaik másolatával. Ezen felül ügyfeleik kiemelt közszereplői státuszát is meg kell állapítaniuk (vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis segítségével vagy az ügyfél által tett nyilatkozat alapján). A vállalati ügyfelek esetében a szolgáltatóknak új adatokat kell rögzíteniük, ezért szükséges a tényleges tulajdonosról tett nyilatkozatok újbóli beszerzése. A hiányos adatokkal, dokumentumokkal rendelkező, érintett ügyfeleiket a szolgáltatók a szükséges teendőkről részletesen tájékoztatják.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Pénzügyminisztérium tavaly októberben közleményben emlékeztetett arra, hogy az ügyfelek a még hiányzó, szükséges okmánymásolatokat és nyilatkozatot nem csak hitelintézetük személyes felkeresésével, de akár postán is beadhatják. Ezeket a szolgáltató akkor fogadhatja el, ha a másolatok megfelelő minőségűek, az ügyféladatok jól láthatók, s ez alapján az ügyfél egyértelműen azonosítható a korábbi átvilágításon már átesett személlyel.Több hitelintézetnél már lehetőség van arra is, hogy az ügyfelek az illetékes banki ügyintézővel való élő - kamerás és mikrofonos számítógép vagy mobiltelefon segítségével történő - videókapcsolat révén tegyenek eleget a teljeskörű ügyfél-átvilágításnak. E lehetőségről az adott hitelintézetek honlapjain, telefonos ügyfélszolgálatain kérhető információ.Az MNB idén januártól életbe lépett pénzmosás-megelőzési rendelete emellett lehetővé teszi a nyilatkozatok netbankon történő beküldésének lehetőségét is, ennek részletes igénybevételi lehetőségéről a pénzügyi intézmények adnak tájékoztatást az ügyfeleknek.A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős részéről még nem állnak rendelkezésre a Pmt. új előírásainak megfelelő, a teljeskörű ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok és dokumentumok. A pénzügyi intézmények értesítését követően érdemes mielőbb eleget tenni az adatpótlásra történő felhívásnak, különben fennáll a veszélye annak, hogy az érintett ügyfelek nem tudnak újabb ügyleteket kezdeményezni.