Állami bankot vesz Németországban egy csapat amerikai befektető

A HSH Nordbank egy Landesbank, vagyis állami, önkormányzati tulajdonban lévő pénzintézet, jelenleg Hamburg és Schleswig-Holstein a fő tulajdonosok. Az EU tegnapig adott határidőt a banknak, hogy privatizálja magát.A vevők közt felsorakoztak az amerikai magántőkealapok, bejelentkezett a Cerberus Capital és a JC Flowers, mint fő részvényesek, kisebb csomagok megvétele iránt pedig a GoldenTree Asset Management és a Centaurus Capital is érdeklődött.A HSH Nordbankot főleg azért adták el, mert a világ egyik legnagyobb hajózási hitelekkel foglalkozó pénzintézete volt, a szektor pedig finoman szólva is gyengélkedett az elmúlt években. A HSH mintegy 6 milliárd eurónyi nem teljesítő hitelt halmozott fel, ezt az értékesítés előtt leírják majd. A leírást nem figyelembe véve a bank 2017-ben megduplázta adózás előtti eredményét, 290 millió euróra. Ezután a HSH CET1-es, legjobb minőségű tőkéje 15% lesz majd.2009-ben 13 milliárd eurós mentőcsomagot kapott a HSH, az EKB idén február 28-áig adott határidőt a pénzintézet privatizálására. 2016-ban kezdték el a pénzintézet átstrukturálását, a hajózási hitelek helyett most már inkább lakáshiteleket és vállalati hiteleket helyeznek ki.