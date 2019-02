Államtitkár: új versenytársakat kaphatnak a magyar bankok

Ami sokkal veszélyesebb a bankoknak, az a nagy technológiai cégek belépése a piacra, főként a lakossági fizetési rendszerek piacára. Ezen társaságoknak ugyancsak az a versenyelőnyük, hogy más szabályok alá esnek, másrészt pedig üzletpolitikailag nagyok kreatívak, agresszívak, mozgékonyabbak.

Gion Gábor az MTI-nek elmondta: Magyarországon egyelőre még nem látszik, hogy iparági szinten a jelzálog-hitelezésbe "belenyúlnak" azok a nagy, globális, magántőke alapú befektetési alapok, amelyek máshol már megjelentek a nagyhitelezési piacon, és vélhetően hamarosan nálunk is jelen lesznek.Az államtitkár ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:, alacsonyabb költségszinten dolgoznak, a befektetőket sokkal hatékonyabban összekapcsolják a számukra megfelelő projektekkel, ezzel "ki tudják árazni a bankokat a piacról".Hozzátette: a kis technológiai cégek is kihívást jelentenek a bankrendszernek, ezek a fintechek, a digitális pénzügyi világ szereplői a tranzakciós piacra "mennek be", de ezekre a bankrendszer fejlesztéseivel már egyrészt megtalálta a választ, másrészt pedig felvásárolja ezeket a fintecheket.A bank ilyen szempontból lomhább - jegyezte meg Gion Gábor, hozzáfűzve: ezen online kereskedő cégek tőkeerősek, személyre szabottak, saját fogyasztóik viselkedését tökéletesen ismerik.Fogalmazása szerint a gazdaságfejlesztést szem előtt tartva megnyugtató, hogy a bankpiac több szereplője is megértette és megválaszolja a változó környezet ezen kihívásait. A szabályozó versenysemleges környezetet kíván teremteni a meglévő és az újonnan piacra lépők számára, a fogyasztói tudatosság fejlesztése meghatározó aktuális feladat, amiben elismerést érdemel a bankszektor, a piaci szereplők aktivitása, hiszen segítik az ügyfelek megalapozott döntéseit.A miskolci konferenciát az idén öt éves jubileumát ünneplő, március elsejéig tartó Pénz7 - Pénzügyi és Vállalkozói Témahét rendezvénysorozat részeként rendezik meg, az idei Pénz7 középpontjában az "Okosan a befektetésekről", valamint a "Problémafelismerés és üzleti ötlet" témák állnak.A Miskolci Egyetem régóta kulcskérdésnek tekinti a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítését, amely a Gazdaságtudományi Kar egyik leghangsúlyosabb kutatási területe, a Fintelligence Pénzügyi Kultúra Központ a lakossági pénzügyi tudatosság és az üzleti kultúra fejlesztését tűzte ki céljaként. Küldetésük az új kutatási eredmények, az innovatív technológiák, a modern fizetési rendszerek folyamatos megismerése és azok továbbítása, kommunikációja.