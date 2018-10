Arcelemző hazugságvizsgálóval szúrnák ki a csalókat a kínai bankok

A kínai bankok amiatt aggódnak, hogy egyes ügyfeleik hazudhatnak vagyoni helyzetüket, eladósodottságukat vagy azt illetve, hogy mire akarják felhasználni a banktól igényelt kölcsönt. Ezért létrehoztak egy olyan szoftvert, amely okostelefonok kamerájának segítségével elemzi a felhasználók arcmimikáját és megállapítja, egyes állítások közben hazudnak-e.A technológiát a Ping An fintech-konglomerátum fejlesztette, elsőként ők is alkalmazzák majd hitelezéshez. A nyugati pénzügyi intézmények egyelőre tartózkodnak ennek használatától etikai és biztonsági aggályokból kifolyólag.A technológia 54 kisebb, ösztönös arcmozdulatot tud azonosítani, akár a másodperc töredéke alatt.A technológiának köszönhetően a Ping An állítólag 60%-kal csökkenteni tudta a hitelveszteségeiet.A technológiát állítólag a Standard Chartered kínai ága is teszteli jelenleg.