Az EKB nekiment a bitcoinnak

Ahogy a bitcoin árfolyama áttörte a 11 000 dolláros lélektani határt, a kriptodevizák - amelyek lehetővé tették az azonnali átutalást - gyorsan a pénzügyi diskurzus középpontjába kerültek. A svédekhez hasonlóan pár központi bank már a saját digitális devizájának bevezetésén gondolkozik.Yves Mersch, az EKB igazgatósági tanácsának tagja szerint a bankoknak minél előbb alternatívát kell nyújtaniuk a digitális devizák helyett. A kriptodevizák kiskereskedelmi elfogadottsága ugyan még alacsony, de a központi bankok bankrendszerre gyakorolt befolyására nagy veszélyt jelentenek ezek a fizetőeszközök. A jelenség alááshatja a jegybankok monetáris politikájának hatékonyságát, amellyel az infláció alakulását tudják irányítani. Ez az oka, hogy több központi bank, köztük a svéd Riksbank és a Bank of England is egy általuk felügyelt, önálló digitális deviza kibocsátását tervezik.Merch szerint az EKB ugyan nyitott a digitális pénzekkel való kísérletezésre, de a közeljövőben nem látja reális esélyét egy hasonló fizetőeszköz bevezetésének. Carl-Ludwig Thiele, a Bundesbank tanácstagja szintén kijelentette, hogy Németországban nem várható egy svéd e-koronához hasonló deviza kibocsátása.Korábban megjelent írásunkban az MNB szakértői elmagyarázzák, hogy pontosan miért is mozgatja meg az egész világ, köztük a jegybankok és a legnagyobb kereskedelmi bankok vezetőinek fantáziáját a digitális jegybankpénz és elmagyarázzák a dematerizált fizetőeszközök működését: