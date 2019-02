Az örökjáradék-kötvények felé mozdulnak a kínai bankok

A "perpeknek" is ismert örökjáradék-kötvényeknek nincs lejáratuk, a jegybank most úgy véli, az ország pénzintézeteinek újratőkésítésében kiváló segítséget jelenthetnek. A perpek segíthetnek a kötvények részvénnyé alakításában is.Az első banki örökjáradék-kötvényt Kínában a Bank of China bocsátotta ki múlt hónapban. Biztosítók, értékpapírcégek és offshore intézmények is jegyeztek belőle. A jegybank szerint most más bankok is készülnek perpek kibocsátására és létre szeretnék hozni az ehhez szükséges támogatási keretrendszert. Tervek szerint ezek a termékek hamarosan vagyonosabb lakossági befektetőknek és befektetési alapoknak is elérhetők lesznek.