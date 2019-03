Az OTP 219 forintos osztalékot fizetne

Részvényenként 219 forint osztalékot fizetne az OTP

Új csúcsokra tört idén az árfolyam

Az OTP korábban bejelentette, hogy a társaság 2019. április 12-én 10 órakor tartja majd éves rendes közgyűlését , a közzétett napirendi pontok alapján a társaság közgyűlése többek között arról is dönthet, hogy az elnök-vezérigazgatói tisztségben lévő ügyvezetési funkciók szükség esetén külön tisztségekben elláthatók legyenek. Jelenleg az igazgatóság elnöke egyben a társaság vezérigazgatója is. Ha a közgyűlés elfogadja a módosítási javaslatot , abban az esetben az igazgatóság saját hatáskörében dönthet arról, hogy az igazgatóság elnöki és vezérigazgatói tisztségét külön személy töltse be, megteremtve ezzel annak az annak az elméleti lehetőségét az OTP-nél, hogy különváljon a most még Csányi Sándor által betöltött elnöki és vezérigazgatói pozíció.A közgyűlés mindemellett dönt majd az osztalékról is, a társaság 2018-as éve után fizetendő osztalék mértékére vonatkozó javaslat a 2017-es év után kifizetett osztaléktömeggel megegyező összegű, 61,32 milliárd forint lesz . A 2019-es év után javasolt osztalék mértékére vonatkozó javaslatot a menedzsment 2020 első negyedévében fogja kialakítani (hasonlóan a 2018-as osztalék kapcsán folytatott gyakorlathoz), figyelembe véve a megvalósuló organikus növekedési ütemet és az akvizíciós lépéseket. Az OTP egy megfelelő mértékű osztalékfizetést szeretne fenntartani, de emelett erős növekedési fázisban van a bank, nem csak akvizíciókon keresztül, hanem organikusan is, ehhez tőkére van szükség.Az OTP szerdai, közgyűlési előterjesztéséből kiderült, hogy a társaság a tavalyi év után a részvények névértékére vetített 219 százalékos mértékű, azaz 219 forintos osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek. A részvényeseknek ténylegesen kifizetendő osztalék mértéke az OTP alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. Az osztalék kifizetésére 2019. június 3-tól kerül sor az OTP alapszabályában meghatározott eljárási rend szerint.A társaság március elején beérkező, kedvező gyorsjelentése után az OTP árfolyama erőteljes emelkedésbe kezdett, majd az újabb bankvásárlással kapcsolatos pletykák után a részvény hétfőn 12 830 forintnál új történelmi csúcson zárt. Az elmúlt napok lendületes erősödése után az OTP részvényei kedden az irányt keresték, míg az OTP árfolyama ma 0,4 százalékkal került lejjebb. A társaság részvényeinek idei teljesítménye is figyelemreméltó, az OTP árfolyama idén 12,9 százalékkal került feljebb.