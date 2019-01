Az UniCredit mentheti meg a bajba került olasz bankot

Az olasz kormány ezen a héten egy 1,3 milliárd eurós alapot állított fel a Carige megtámogatására, miután az Európai Központi Bank átmeneti szoros felügyelet alá vette a tőkehiányossá vált társaságot a tőkebevonási tervek sikertelensége után. Három biztost neveztek ki a bank élére, egyik feladatuk az, hogy vevőt találjanak a társaságra.A hírügynökség két névtelen forrására hivatkozva most arról számolt be, hogy az Jean Pierre Mustier vezérigazgató által irányított UniCreditet több alkalommal is megkeresték a szabályozó hatóságok és a Carige tanácsadói, de eddig visszautasította az ajánlatokat.Amennyiben azonban az állam pénzügyi támogatást is nyújtana egy felvásárláshoz, az UniCredit fontolóra venne egy ilyen tranzakciót - számolt be a Reuters forrása. Mustier állítólag akkor menne bele egy ilyen megoldásba, ha ugyanazokkal a kondíciókkal vehetnék át a Carigét, mint korábban versenytársuk, az Intesa Sanpaolo a szintén bajba került két venetói bankot, a Veneto Bancát és a Popolare di Vicenzát (akkor mindössze 1 euró volt a jelképes ár és 5 milliárd euró az állami támogatás). Az UniCredit nem kommentálta az értesüléseket.Az olasz kormánypártok vezetői szerdán közölték: a Carige államosítása esetén állami forrásokat pumpálnának a társaságba. Giovanni Tria pénzügyminiszter viszont közölte, hogy piaci megoldást szeretne.