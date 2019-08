Bajba kerültek a befektetési bankok, ezrével bocsátják el a dolgozókat

A Deutsche Bank teszi ki az említett szám több mint felét, de sok más nagybanknál, így az HSBC-nél, a Barclaysnél, a Société Générale-nál és a Citigroupnál is jelentettek be elbocsátásokat.Az elbocsátások nagy része Európát érinti, New York áru- és értékpapírpiaci kereskedési állásainak száma júniusban 2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, ami összesen 2800 fős leépítést jelent.Az amerikai bankrészvényeket tömörítő KBW bankindex 5%-ot esett azóta, hogy tavaly novemberben elkezdődött a hosszú hozamok csökkenése, miközben az S&P 500 6%-ot emelkedett. Az európai Stoxx bankindex 16%-ot veszített azóta, és hároméves mélypontjára került.A befektetési bankok kilátásai egyre keményebbek, a zéró és negatív hozamkörnyezetben nehéz befektetési bankként pénzt csinálni - idézi az FT a Berenberg elemzőjét. 2018-ban a Coalition adatai szerint a 2006-os szintre esett a 12 legnagyobb globális befektetési bank kötvény-, deviza- és árukereskedési teljes bevétele.