Baljós bejelentés jött a banki gyorsjelentések előtt

A Citigroup közlése nemcsak a Citigroup, hanem a befektetési bankok második negyedévéről is fontos információt hordozhat, így mindenképpen rossz hír a hasonló bankok részvényeibe fektetők számára. Ugyanakkor Mark Mason pénzügyi igazgató azt is közölte, hogy a szélesebb intézményi, illetve a lakossági üzletágban továbbra is üzleti növekedést látnak.A Citigroupnál 5% közeli mértékben csökkent a kötvény- és részvénykereskedési bevétel, a teljes befektetési banki üzletág pedig 15% körüli bevételcsökkenést szenvedhetett el. Mark Mason szerint az első negyedévben látott lassulás a második negyedévben is kitartott, ugyanakkor a Citigroupnál várható esés még mindig jobb, mint ami a bankszektor egészére várhat. A cash management és a retail banking területén növekedést látnak, a kártya üzletág pedig 2018-ban ugyan elmaradt a várttól, de idén már gyorsulást mutatott az első negyedévben, és a hitelportfólió minősége is jó.A Citigroup árfolyama az elmúlt egy évben lényegében stagnált, szemben a banki indexek 10% körüli esésével.