Bank of England: rossz ötlet lenne lazítani a szabályokon Brexit után

A Bank of Englandnak célja, hogy egyes bankok és a pénzügyi rendszer stabilitását biztosítsa, nem pedig az, hogy versenyelőnyt szerezzen a brit pénzügyi szektor számára - mondta a CNBC -nek Dave Ransden alelnök egy konferencián."A válság egyik tanulsága az volt, hogy hihetetlen fontos a megfelelő szabályozás fenntartása és semmiképp sem gondolhatunk arra, hogy a szabályokat enyhítjük versenyszempontok miatt" - mondta az alelnök.Hozzátette: sem a bankoknak, sem a fintecheknek nem tenne jót a lazítás. A fintechek kapcsán elmondta azt is, hogy a technológiai újításokkal megpróbálják tartani a lépést, ezért többek közt mesterséges intelligenciát is használnak ahhoz, hogy adatokat elemezzenek, melyeket a cégektől gyűjtenek be.