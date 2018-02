Bankbotrány érlelődik a dánoknál is: pénzmosási ügybe keveredett a legnagyobb bank

A Danske Bankkal szemben először 2014-ben indítottak vizsgálatot a felügyeleti szervek pénzmosás kapcsán, most azt vizsgálják, hogy a bank megadott-e minden szükséges információt az orosz elitbe tartozó ügyfelek és hírszerző szolgálatok pénzmosási ügyeivel kapcsolatban.Maga a bank tavaly szeptemberben kezdte belső vizsgálatát az ügyben, ehhez még a dán hírszerzés korábbi vezetőjét is bevonta segítségnek. A Danske elismerte, hogy az észt bankhálózatánál jelentős bankirányítási és ellenőrzési hiányosságokat tártak fel, így a fiókokat akár pénzmosási célokra is használhatták egyesek.A mostani ügytől függetlenül decemberben a dán felügyelet szintén pénzmosási ügyek miatt 2 millió dollárnak megfelelő dán koronányi bírságot rótt a bankra. A Berlingske dán lap úgy tudja, hogy a bank vezetősége még 2013-ban kapott fülest arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök rokona és az orosz hírszerzés van a bank észt hálózatának pénzmosási ügyei mögött.Nemrég a lett ABLV bankot vádolták meg az amerikaiak azzal, hogy Észak-Koreának mosott pénzt, de sokan orosz szálakat is sejtenek a botrány mögött. Erről itt írtunk: