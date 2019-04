Bankká válna az ingyenes részvénykereskedési startup

Az engedélykérelmet a pénzügyminisztérium felügyeleti szervéhez, az OCC-hez adták be, elfogadás esetén a RobinHood hagyományos banki szolgáltatások nyújtására is jogosítványt szerez, vagyis gyűjthet betéteket, helyezhet ki hiteleket és bekerülhet a betétbiztosítói rendszerbe is.A RobinHood hagyományosan egyébként díjmentes részvény- és ETF-kereskedéssel foglalkozik, egyelőre még csak az Egyesült Államokban elérhető. Kriptopénzekkel is foglalkoznak, ennek kereskedése viszont nem ingyenes, persze így is jóval olcsóbb, mint egy hagyományos kriptotőzsde:Próbálkozott már egyébként a RobinHood "banki termékek" piacra dobásával, gyorsan kiderült, hogy ez lényegében egy rebrandelt pénzpiaci alap lenne, amire az előzetes híresztelésekkel ellentétben betétbiztosítás sem jár: Coin Telegraph nyomán)