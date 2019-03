Bankok egész sora tűnhet el a következő években

Hasonló témákról is szó lesz Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

Banki M&A-piac

A régiós banki M&A-piacról, a nem teljesítő hitelek piacáról és a régiós biztosítói M&A-piacról is tanulmányt tett közzé a közelmúltban Deloitte, ezeket mutatták be ma a tanácsadócég budapesti sajtótájékoztatóján. A Mergermarket adatai szerint a Deloitte volt tavaly a CEE-régió, Európa, sőt a világ legnagyobb M&A tanácsadócége, megelőzve a többi Big4 céget és a befektetési bankokat is.A makrogazdasági folyamatok, a nyereségesség, a tőkemegfelelés, az eszközök minősége és a hitelezés fellendülése szempontjából is kivételesen kedvező folyamatok zajlanak a régió bankszektorában. A CEE-régió M&A-piacán 2015-ben voltak a legaktívabbak a bankok 18 lezárt tranzakcióval. 2015-2017 között a lengyel piacon történt a legtöbb, 9 tranzakció, Magyarországon Romániához és Szerbiához hasonlóan 8 ilyen volt. A régió legnagyobb banki felvásárlója az OTP és a lengyel állam (a PZU-n és az Alioron keresztül) volt az elmúlt években.A tanulmányról decemberben írtunk összefoglalót jónéhány érdekességgel:A Deloitte várakozásai szerint a következő 2-3 évben tovább nőhet a tranzakciók száma, és nagyon komoly konszolidáció söpörhet végig a régió bankszektorán. Többek között egyes szereplők (az anyavállalat teljes méretéhez képesti) alacsony régiós piaci részesedésének feladása és a nem stratégiai szereplők (pl. magántőkealapok) kivonulása katalizálhatja ezt. A válság előtti magas P/BV értékekhez (ár/könyv szerinti érték) képest az elmúlt évek tranzakcióinak átlaga 1,1 körül alakul mostanában, amely vonzóvá teszi továbbra is az eladó bankokat. A magyar bankszektor nem hatékony működése nagyban hozzájárulhat a szektor további konszolidációjához, más országok példája alapján 3-5 hasonló méretű nagybankkal is vígan prosperálhat a magyar gazdaság.

Nem teljesítő hitelek

Már évek óta úgy tűnik, hogy kifutóban van a régiós nem teljesítő hitelek (NPL) piaca (mindent eladtak a bankok, amit lehetett), de ez lassan tényleg bekövetkezhet. A horvát, szlovén, bosnyák és montenegrói piac aktív manapság, és még a lengyel piactól várható nagyobb aktivitás.Az európai NPL-állomány 710 milliárd euróra rúg (a régióra ebből több mint 50 milliárd euró jut), és 3,4%-os átlagos európai nem teljesítő hitel arányról (NPL-ráta) beszélhetünk. A szabályozói környezet számára az NPL-állományok kezelése továbbra is prioritás, az uniós javaslatok és irányelvek adoptálása meghatározó, a szabályozói reformok piaconként eltérő léptékűek. A legnagyobb nem teljesítő hitelállománnyal Olaszország (több mint 150 milliárd euró), Franciaország (mintegy 130 milliárd) és Spanyolország (közel 90 milliárd euró) rendelkezik.A régióban jelentősen csökkentek az állományok a portfólióértékesítéseknek, leírásoknak és nem jogi úton történő átstukturálásoknak is köszönhetően az elmúlt években. 2018 végén már csak Albániában, Ukrajnában és Horvátországban volt 10% feletti az NPL-ráta, de ezekben az országokban is fokozatosan csökkennek az arányok. 2015 óta Románia, Magyarország és Horvátország NPL-piaca volt abszolút értékét tekintve a legaktívabb, a legnagyobb állományt a kereskedelmi ingatlanok, a vegyes portfóliók és a lakossági jelzáloghitelek jelentették.

Biztosítói M&A-piac

A régió biztosítási piacát a gépjármű-biztosítások díjnövekedése hajtja elsősorban, ezt leszámítva nem túl impresszív a szektor növekedési teljesítménye. A nem- élet üzletág díjbevételének éves átlagos növekedése 3,7% volt 2010 és 2017 között, eközben az életbiztosítások éves átlagban 2,4%-kal visszaestek. Utóbbihoz nagyban hozzájárult a unit-linked életbiztosítások népszerűségének a visszaesése és a tradicionális értékesítési csatornák gyengülő teljesítménye. A biztosítási penetráció a régiós országok nagy részében inkább csökkent, mint nőtt az elmúlt évtizedben.Ami az M&A szempontból érdekes piacszerkezetet illeti, a magyar biztosítási piac (különösen az élet üzletágban) inkább versengőnek számít, viszonylag fragmentált a piac - ez lehetőséget jelent a szektor konszolidációjára. A régiós csoportok törekednek a mérethatékonyság kialakítására és a működésük racionalizálására, ami jelentősen növeli a tranzakciók számát.A tranzakciók száma szempontjából 2015 volt a legaktívabb a régióban, Magyarországon 3 történt 2015 és 2018 között, a legtöbb tranzakciót Lengyelország (12) és Csehország (7) mutatta fel. A régió legaktívabb vevője az osztrák Vienna Insurance Group és a kanadai Fairfax, a Generali az Allianz és az NN. A bankpiaccal ellentétben mindig voltak vevők a biztosítási piacon, ami annak volt köszönhető, hogy finanszírozást nem, csak tőkét kellett venniük. Magyarországon az MKB Biztosítók CIG Pannónia általi felvásárlása és a Vienna Insurance Group három érdekeltségének egyesülése mondható az elmúlt évek legfontosabb tranzakciójának.A biztosítási piac M&A-aktivitása is magas lehet a következő években a Deloitte szerint, ehhez nagyban hozzájárulhat a szigorodó szabályozói környezet.