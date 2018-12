Bénító támadást indítanak a bankok ellen a techcégek

Sebastian Siemiatkowski, a Klarna vezére úgy gondolja, a PSD2 EU-s szabályozásnak köszönhetően a techcégek számottevő nyomást fognak tudni helyezni a hagyományos banki szereplőkre. A PSD2 előírja a hagyományos bankoknak, hogy igény esetén megosszák ügyféladataikat a fintech szereplőkkel annak érdekében, hogy termékeket tudjanak létrehozni számukra."Én mindig is azt mondtam, hogy az igazi diszrupció 10-15 évbe telik majd," mondta a szakember a CNBC -nek, "most már tényleg azt gondolom, hogy a PSD2 miatt masszív diszrupció lesz a lakossági bankszektorban a következő öt évben. Minden adott hozzá: a felhasználók hajlandók váltani, könnyű váltani, a szolgáltatás jobb a színre lépő új szereplőknek köszönhetően."Bár az olyan startupok, mint az N26 , a Monzo vagy a Revolut valóban több millió új ügyfelet szereztek az elmúlt években, Siemiatowski annyit elismert, hogy a bankok is egyre többet tesznek azért, hogy versenyképesek maradjanak. Példának a Goldman Sachsot és az ING-t hozta fel.A startupvezér szerint lesz számos bank, amely sikeresen átalakítja majd magát digitálissá, lesznek olyanok is, melyek M&A-n keresztül növekednek majd és olyanok is, melyek egyszerűen eltűnnek majd a történelem süllyesztőjében.