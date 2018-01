Betört a Bitcoin-titok az élelmiszeriparba is

Az ING Groep, az ABN Amro Bank és a Société Générale segédkezett a tranzakció lebonyolításában, melyben digitális dokumentumokat használtak, többek közt digitális szerződéseket, hitelleveleket és hivatalos, állam által kibocsájtott papírokat is. Az adatokat valós időben, automatikusan ellenőrizték, melynek köszönhetően a duplikációt elkerülték és nem volt szükség manuális adat ellenőrzésre sem - a dokumentum-feldolgozás ezzel az eredeti idő ötödére csökkent, míg a teljes tranzakció két hét helyett mindössze egy hét alatt lezajlott.Az ilyen ügyletek meggyorsítása mellet a költségek csökkentése is egy szempont: az agrárszektorban évente több ezer ilyen nemzetközi tranzakciót bonyolítanak le, melyek egyenként is néha több milliárd dolláros értéket tesznek ki, a profitmarzsok viszont jellemzően viszonylag alacsonyak a magas költségek miatt.A blockchain-technológia jelentősen le tudja csökkenteni a tranzakciók költségeit is, de szükség van egy sztenderdizált platformra is, melyet minden piaci szereplő egységesen használni tud. Ennek a kialakításán dolgoznak most többek közt a tranzakcióban résztvevő bankok is.