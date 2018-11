Bolgár bankot vesz az OTP - Zöld jelzést kapott

A bolgár központi bank megadta az engedélyt az OTP számára, hogy megvásárolja a Societe Generale bolgár leánybankját, az Expressbankot, számolt be a döntésről a Reuters. Az Expressbank piaci részesedése mérlegfőösszeg alapján megközelítőleg 6,7 százalékos, az akvizíciót követően az OTP bolgár érdekeltsége, a DSK Bank összességében 19 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik majd a bolgár piacon. Ha a mérlegfőösszeg szerinti listát nézzük, akkor a DSK az Expressbankkal már nagyon megközelítené a piacvezető UniCreditet, de a tavaly év végi számokkal kalkulálva még mindig csak a második legnagyobb bank lenne Bulgáriában az OTP.

Az előzmények

Mekkora az Expressbank?

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Societe Generale minden olyan kelet-közép-európai országból kivonulna, ahol nincsen meghatározó piaci részesedése, ezért a bolgár bankját, az Expressbankot is eladná, amely a hetedik legnagyobb bank Bulgáriában. A bolgár gazdasági lap, a Capital akkor azt írta, hogy az OTP is érdeklődik a bolgár bank iránt, és akkor már folyamatban volt az Expressbank átvilágítása. Eredetileg az volt a terv, hogy a francia és a magyar bank közvetlenül egyeztet majd a bolgár pénzintézetről, de időközben más érdeklődők is megjelentek, ajánlatot tett például az amerikai Apollo Global Management is. A Capital azt írta, hogy a bolgár bankot csomagban értékesíthetik, a francia bankcsoport albán, macedón, montenegrói, szerb és moldáv érdekeltségével együtt, bennfentesek szerint a SocGen csak az egész csomagra vonatkozó ajánlatokat fogadott be.A SocGen bolgár érdekeltsége az Expressbankból és annak leányvállalataiból áll, ehhez a csoporthoz tartozik faktoring és lízingcég, életbiztosító és alapkezelő is. A bank 1600 alkalmazottal, 140 bankfiókban szolgálja ki több mint félmillió ügyfelét, tavaly a bank nyeresége 106,7 millió leva volt (~17 milliárd forint). A bolgár bank erőssége, hogy szakértők szerint nincsenek csontvázak a mérlegében, nyereségesen működik, erős pozíciókat épített ki a vállalati hitelezésben, és az elmúlt negyedévekben a jelzáloghitelezés is jelentősen bővült a banknál. Az Expressbank a tavalyi számok alapján a hetedik legnagyobb bolgár bank volt (az OTP bolgár érdekeltsége, a DSK az ország második legnagyobb bankja), piaci részesedése mérlegfőösszeg alapján 6,7 százalék.