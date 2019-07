CIB: minden ötödik lakossági hitel babaváró kölcsön lehet

Lakossági roadshow az új családtámogatásokról Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden és Pécsett! Általános és személyre szabott tájékoztatással várunk mindenkit július második felében a babaváró hitel, a falusi CSOK és a kibővített CSOK tudnivalóiról! ÁTTEKINTÉS

Annak köszönhetően, hogy a babaváró önerőként is felhasználható lakáshitel-igénylés esetén, olyan családok is otthonhoz juthatnak, akiknek eddig erre nem volt lehetőségük - vélik a banknál.A CIB Bank a házaspároknak húszéves kortól biztosítja ezt a konstrukciót (azzal a kitétellel, hogy a feleség a jogszabálynak megfelelően még nem töltötte be a 41. életévét). A vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint a hitelbírálat a dokumentumok hiánytalan benyújtásától számolva 10 napot vehet igénybe. A dokumentumok hiánytalan benyújtása esetén ez gyorsabb is lehet, akár néhány nap alatt megtörténhet.Bán Kristóf, a CIB Bank lakossági hiteltermékek vezetője arra számít, az igénylők jelentős része a családvédelmi akcióterv több elemét fogja egyszerre igénybe venni, így a babaváró hitel mellett a kibővített CSOK és a kapcsolódó kedvező kamatozású kamattámogatott hitel, illetve a piaci kamatozású lakáshitelek iránt is növekvő keresletre számítunk az év hátralévő részében. Ezt nagyban segíti, hogy a babaváró hitel 75 százalékban önerőként is beszámítható lakáshitel felvételekor, így most azoknak a családoknak is lehetősége lesz ingatlant vásárolni, akiknek eddig a szükséges önerő hiányában erre nem volt módja.